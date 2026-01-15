Delcy Rodríguez, Presidenta Encargada de Venezuela, Presenta Informe a Nombre de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves 15 de enero el informe ante el Parlamento sobre el casi primer año del tercer mandato de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos junto a su esposa, la diputada Cilia Flores.

Rodríguez recorrió una alfombra roja dispuesta en el patio del Palacio Federal Legislativo para ingresar al salón protocolar del Legislativo, donde enumeró los datos más relevantes del casi primer año de Maduro, que en enero de 2025 juró para un tercer mandato, tras unos controvertidos comicios presidenciales celebrados en julio de 2024.

La mandataria interina pidió un minuto de aplausos en homenaje a los fallecidos en el ataque del 3 de enero, durante la operación en la que Maduro fue capturado por tropas estadounidenses en Caracas, Venezuela.

En su discurso, Rodríguez pidió a los legisladores que aprueben reformas en la industria petrolera, con la finalidad de abrir las puertas a una mayor inversión extranjera.

Además acusó a Estados Unidos de limitar las posibilidades de Venezuela de vender los productos de su industria petrolera en el exterior luego del "bloqueo naval" previo a la captura Maduro.

"No tenemos miedo" de enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos": Delcy Rodríguez

En el mismo tono señaló que su país no debe someterse a los mandatos de Estados Unidos: "Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal. No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde". Y remarcó:

Si algún día me tocara como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada

La gestión de Rodríguez avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien acordó temas energéticos y accedió a la liberación de presos políticos.

Hay que recordar que Delcy Rodríguez habló por teléfono con Trump el martes pasado. El presidente estadounidense la definió como "una persona formidable" y dijo que todo iba "muy bien" en Venezuela.

Delcy Rodríguez pidió respeto por la dignidad de Nicolás Maduro

Ante los 285 legisladores que conforman el Parlamento, la mandataria venezolana pidió "respeto por la dignidad" de Nicolás Maduro, llevado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.

"El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad. Es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos, respeto por la dignidad del presidente Nicolás Maduro y la primera dama", exclamó Rodríguez.

