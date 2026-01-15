Inicio Internacional Estados unidos Tiroteo Hoy en Atlanta, EUA: Atacante en Centro Recreativo de Central Park es Detenido

Tiroteo Hoy en Atlanta, EUA: Atacante en Centro Recreativo de Central Park es Detenido

|

N+

-

La Policía de Atlanta informó que el presunto tirador fue detenido y se encuentra bajo custodia

Tiroteo Hoy en Atlanta, EUA

Aspectos de una patrulla. Foto: Pixabay | Ilustrativa

COMPARTE:

Este jueves, 15 de enero de 2026, se registró un tiroteo en un centro recreativo de Central Park en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América (EUA).

La Policía de Atlanta informó que el presunto tirador fue detenido y se encuentra bajo custodia, además, resultó lesionado durante el incidente.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del atacante, extraoficialmente se habla de dos personas lesionadas por el tiroteo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

Tiroteos en Estados Unidos
Inicio Internacional Estados unidos Tiroteo hoy en atlanta eua atacante en centro recreativo de central park es detenido