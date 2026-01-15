Tiroteo Hoy en Atlanta, EUA: Atacante en Centro Recreativo de Central Park es Detenido

Este jueves, 15 de enero de 2026, se registró un tiroteo en un centro recreativo de Central Park en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América (EUA).

La Policía de Atlanta informó que el presunto tirador fue detenido y se encuentra bajo custodia, además, resultó lesionado durante el incidente.

#ÚltimaHora | Se reporta presencia policial en el Centro Recreativo Central Park de Atlanta, luego de que varias personas recibieran disparos. El presunto tirador se encuentra bajo custodia, aseguró la policía de Atlanta. pic.twitter.com/dcQno8SAvl — NMás (@nmas) January 15, 2026

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del atacante, extraoficialmente se habla de dos personas lesionadas por el tiroteo.

