Francia Anuncia Ejercicios Militares Conjuntos con Dinamarca en Groenlandia Ante Amenazas de EUA

Este miércoles 14 de enero de 2026, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que realizará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia, en medio de las crecientes tensiones generadas por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre la isla.

El anuncio se produce en un contexto de presión internacional sin precedentes sobre el territorio autónomo groenlandés. Trump ha declarado en días recientes que Estados Unidos tomaría el control de Groenlandia "de una forma u otra", sugiriendo que podría hacerlo "por las buenas o por las malas".

Las autoridades danesas y groenlandesas han rechazado categóricamente estas amenazas. Durante una conferencia de prensa conjunta, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, de 34 años, fue claro respecto a la posición de su gobierno.

Nos enfrentamos a una crisis geopolítica y, si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, describió las amenazas de Trump como "una presión totalmente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano".

El primer ministro groenlandés también subrayó que la isla no tiene intención de anexarse, ser gobernada o convertirse en propiedad de Estados Unidos. Nielsen enfatizó que Groenlandia no quiere ser propiedad, no quiere ser gobernada y no quiere formar parte de Estados Unidos.

Trump ha justificado su interés en Groenlandia argumentando que si Washington no anexa la isla, Rusia y China podrían tomar el control del Ártico. La región tiene importancia estratégica tanto geopolítica como económica.

Este miércoles 14 de enero, los cancilleres de Groenlandia y Dinamarca visitaron la Casa Blanca. Vivian Motzfeldt, jefa de la diplomacia groenlandesa, solicitó la semana pasada una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

Este no es el primer intento de Estados Unidos por adquirir la isla ubicada en la región septentrional de Norteamérica.

Con información de EFE.

