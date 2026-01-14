Dan Prisión Preventiva a ‘El Monstruo', Líder de la Unión Tepito en CDMX

Un juez de control dictó prisión preventiva contra “El Monstruo de la Unión”. Ello luego de que Sergio Iván "N", líder de La Unión Tepito en la Ciudad de México, fue detenido el 13 de enero en un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación de la capital.

Dictan prisión preventiva al “M24”

Durante una audiencia inicial realizada el martes 14 de enero, la Fiscalía capitalina presentó una imputación asociación delictuosa. Por su parte, la defensa del “M24”, como también se le conoce, pidió la duplicidad del término constitucional, con el fin de que su situación jurídica se defina el viernes.

Sergio Iván “N”, quien recibió prisión preventiva, fue detenido en el municipio mexiquense de Tlalnepantla el 13 de enero. Se trató de una acción conjunta de la Policía de Investigación y de la SSC, según dio a conocer Pablo Vásquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

A través de X, antes Twitter, el funcionario capitalino explicó:

El detenido está identificado como integrante de un grupo delictivo dedicado a los delitos de narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades y homicidio que opera en la zona centro y algunos puntos de la zona norte colindantes con el Estado de México.

El llamado “Monstruo de la Unión” ganó su nombre debido a la forma en que presuntamente torturaba a sus víctimas, integrantes de grupos antagónicos. Sergio Iván “N”, quien sería líder de la célula llamada como “Los Orejones”, operaba principalmente en las colonias Vasco de Quiroga y Nueva Atzacoalco, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

