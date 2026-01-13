Detienen al 'M24', Miembro de La Unión Tepito, Quien Trabajaba para 'El Cabezón' y 'El Tuna'

Autoridades de la Ciudad de México informaron hoy, 13 de enero de 2026, sobre la detención de Sergio "N", alias el "M24", integrante del grupo criminal La Unión Tepito, como resultado de trabajos de investigación enfocados en la desarticulación de células delictivas que operan en la capital y zonas colindantes con el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, cumplimentaron una orden de aprehensión en el municipio de Tlalnepantla, Edomex, por el delito de asociación delictuosa agravada.

Video: Detienen al "M24", Presunto Líder de "Los Orejones" en Tlalnepantla, Edomex

Nota relacionada: Detienen a 8 Presuntos Sicarios en Culiacán, Sinaloa.

Delitos del "M24"

El detenido, identificado como Sergio "N", de 41 años de edad, es señalado como miembro activo de una organización criminal dedicada a actividades como:

Narcomenudeo.

Extorsión.

Robo en diversas modalidades.

Homicidio.

Las investigaciones indican que este grupo opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, así como en algunos puntos del norte de la capital, con presencia en municipios colindantes del Estado de México.

El detenido estaría vinculado directamente con los sujetos conocidos como "El Cabezón" y "El Tuna", identificados como figuras relevantes dentro de la estructura de La Unión Tepito, una de las organizaciones criminales más conocidas en la capital del país.

El titular de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, destacó que esta acción es resultado de la coordinación permanente entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia, así como del seguimiento a denuncias ciudadanas.

Asimismo, reiteró que por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se mantendrán los operativos conjuntos con la Fiscalía capitalina para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la Ciudad de México.

Historias recomendadas:

FBPT