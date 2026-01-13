Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 13 de Enero de 2026

Desde las primeras horas de hoy, 13 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) compartió en dónde se registró actividad sísmica en México, en N+ te informamos la magnitud y el epicentro de los sismos de este martes.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la magnitud del primer temblor que compartieron en la madrugada no requirió la activación de la Alerta Sísmica por su baja intensidad.

¿En dónde se registraron los sismos de hoy?

Según el SSN ocurrió un sismo de magnitud 4.1, con epicentro a 35 kilómetros al sur de Arcelia, Guerrero. El movimiento ocurrió a las 23:56 horas del lunes 12 de enero, sin embargo, fue difundido por el organismo hasta las 12:19 horas de este martes 13, por lo que es el primer registro sísmico publicado del día.

