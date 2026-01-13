Anuncian Inauguración de Hospitales del IMSS-Bienestar en 2026: ¿Cuáles Son?

En la conferencia matutina de hoy, 13 de enero de 2026, el Gobierno Federal anunció la inauguración de hospitales del IMSS-Bienestar, en N+ te compartimos cuáles son los que están contemplados y qué avances presentó el ISSSTE.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que las obras y nuevas operaciones iniciarán en el primer trimestre de 2026, con cuatro hospitales clave que buscan reducir rezagos, especialmente en atención oncológica.

Hospitales del IMSS-Bienestar que se inaugurarán en 2026

Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México (CDMX): comenzará a operar en febrero de 2026, contará con atención para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, enfocado principalmente en el cáncer de mama.

Hospital General Agustín O’Horán, Yucatán: comenzará sus operaciones en marzo de 2026, tendrá más de 700 camas y 18 quirófanos.

Hospital General de Ciudad Madero, Tamaulipas: dará atención en Tampico y Altamira, además de fungir como hospital de referencia oncológica para entidades como San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo. Incluirá un búnker integral oncológico para tratamientos de alta complejidad.

Hospital General de Jiutepec, Morelos: comenzará a operar en febrero de 2026 con 45 camas y equipo médico actualizado, con un quirófano inteligente, que permitirá realizar cirugías mediante telemedicina.

ISSSTE superó metas de consultas y cirugías durante 2025

Durante 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) logró superar los objetivos establecidos en cirugías y consultas médicas, informó su director general, Martí Batres Guadarrama.

De acuerdo con el balance presentado, la meta anual era de 300 mil cirugías, sin embargo, se realizaron 308 mil 579 intervenciones quirúrgicas. En cuanto a consultas, el objetivo era de 24 millones, cifra que también fue rebasada al alcanzarse 24 millones 291 mil 189 atenciones.

Batres explicó que estos resultados fueron posibles gracias a la rehabilitación de 49 quirófanos y la incorporación de 28 nuevos, lo que permitió ampliar las jornadas quirúrgicas y redistribuir personal médico en unidades regionales estratégicas.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se presentará la nueva sala de urgencias del Hospital Fernando Quiroz, en la Ciudad de México, una unidad con más de seis décadas de antigüedad que había enfrentado problemas de saturación.

