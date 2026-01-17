La Unión Europea Anuncia una Respuesta Coordinada Ante Amenazas e Intimidaciones de Trump

Tras las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planea imponer un aumento del 10% a todos los productos enviados desde varios países de Europa a Norteamérica si no respaldan su plan de compra de Groenlandia, la Unión Europea ha emitido una respuesta concreta.

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, reveló el sábado 17 de enero que ya se está coordinando una “respuesta conjunta” de los Veintisiete frentes a los aranceles anunciados por Trump contra los países europeos que han enviado tropas a Groenlandia y que no apoyan su propuesta de anexión de la isla.

Emmanuel Macron responde a amenazas de Trump

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también respondió a las amenazas de Trump, las cuales calificó de “inaceptables”. A través de un comunicado en redes sociales, aseguró que su gobierno está firmemente comprometido con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo.

El mandatario francés afirmó que ninguna intimidación ni amenaza influirá sobre su país, ya sea en Ucrania, en Groenlandia o en cualquier otro lugar del mundo. Macron concluyó señalando que los europeos responderán de manera unida y coordinada, garantizando el respeto a la soberanía europea.

De acuerdo con AFP, Keir Starmer, primer ministro británico consideró que las amenazas de Trump de aplicar aranceles a varios países europeos por Groenlandia, son "completamente equivocadas".

