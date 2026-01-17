Embajador de EUA Destaca Colaboración de Trump y Sheinbaum para Fortalecer la Seguridad

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la cooperación, la colaboración y la coordinación entre autoridades generan resultados reales, tras la detención de Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez prófugos más buscados por el FBI desde 2017, quien fue arrestado en México el viernes pasado.

Cooperation, collaboration, and coordination delivers real results. This case reflects the impact of those combined efforts. Under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein, we remain committed to joint action that strengthens security and ensures… https://t.co/48aGXJJrkQ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 17, 2026

El funcionario estadounidense afirmó que los gobiernos de Estados Unidos y México continuarán comprometidos con acciones conjuntas que fortalezcan la seguridad y garanticen la justicia binacional.

El FBI ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a la captura de Rosales Castillo, quien era buscado por el asesinato de su excompañero de trabajo, “Sandy” Ly Le, de 23 años, ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte.

Detenido permanecerá en México en espera de extradición

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido cuenta con una ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

García Harfuch agregó que Alejandro Rosales Castillo permanecerá detenido en México en espera de su extradición a Estados Unidos, país que lo requiere por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Historias recomendadas: