Detienen a Jonathan “N”, alias “El Ray”, Presunto Líder de La Chokiza en Ecatepec

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lograron la detención de Jonathan “N”, alias “El Ray”, señalado por el delito de homicidio calificado, relacionado con un hecho ocurrido en 2023.

El sujeto es considerado por las autoridades como un generador de violencia y presunto líder de la organización delictiva conocida como Crazy Group, con presencia en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Cabe destacar que grupo criminal Crazy Group es una facción de "Los Mayas" y tras la detención de Alejandro "N", alias "Choko", presuntamente "El Ray" asumió el mando de "La Chokiza".

De acuerdo con información oficial, “El Ray” es identificado como uno de los principales responsables de diversas actividades ilícitas en la región, entre ellas homicidios, extorsión y despojo de propiedades, delitos que han contribuido a los altos índices de violencia e inseguridad en varias colonias del municipio. Su detención forma parte de los operativos de seguridad implementados para debilitar a grupos criminales que operan en la zona.

¿En dónde fue capturado?

La captura se llevó a cabo en la colonia Jardines de Casa Nueva, en Ecatepec, durante un despliegue coordinado entre la policía municipal y personal de la Fuerza de Tarea Ecatepec, adscrita a la Secretaría de Marina. Durante una revisión de rutina y tras corroborar su identidad, los elementos procedieron a consultar su estatus legal en la base de datos de Plataforma México.

Fue en ese momento cuando se confirmó que Jonathan “N” contaba con un mandamiento judicial vigente por el delito de homicidio calificado, con orden de aprehensión emitida el 25 de octubre de 2023. Ante esta situación, los elementos de seguridad procedieron a su detención conforme a los protocolos establecidos y le informaron sobre sus derechos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones buscan fortalecer la seguridad en Ecatepec y enviar un mensaje contundente contra quienes encabezan estructuras criminales responsables de la violencia en la región.

