Graban Riña Entre Policías y Repartidores sobre Viaducto Tlalpan en CDMX | Video

Una riña entre policías y repartidores de aplicación en moto se registró este sábado en la avenida Viaducto Tlalpan, a la altura de la intersección con Periférico, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, según reportaron en redes sociales, donde se compartieron videos del momento.

De acuerdo con las diferentes grabaciones, se pudo apreciar el momento en el que se enfrentan a golpes policías y los motociclistas. En otros videos se puede ver a los jóvenes corriendo de los elementos de la Policía capitalina, mientras que otros golpean a un hombre en el piso.

De acuerdo con los primeros reportes, todo comenzó con una manifestación de los repartidores de app, que se convirtió en una riña sobre Viaducto Tlalpan.

El incidente provocó el cierre de la vialidad y una intensa movilización policial, lo que complicó, también, la circulación vehicular.

Nota relacionada: ¿Qué Pasó en Metro La Raza Hoy? Intento de Rapto de Menor Provoca Riña entre Comerciantes en L3

¿Qué pasó en Viaducto Tlalpan?

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron cuando su personal realizaba funciones de seguridad y vigilancia en el Viaducto Tlalpan y su esquina con el Periférico, y se percataron de tres conductores de motocicletas que circulaban sin casco de protección, por lo que les marcaron el alto y les solicitaron la documentación correspondiente, que acreditara la legal propiedad de los vehículos.

Después de que los uniformados confirmaron que los conductores no contaban con la documentación necesaria, aseguraron las tres motocicletas, por lo que tras abordarlos a las unidades oficiales, un grupo de personas se aproximaron al lugar y comenzaron a agredir a los uniformados.

Ante esta situación, con el apoyo de otros equipos de trabajo, detuvieron a cuatro personas de 22, 25, 26 y 40 años de edad, quienes fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, dos policías fueron trasladaos a un hospital para su atención médica especializada tras ser diagnosticados con herida en cavidad frontal que requiere sutura y con dos heridas abiertas de aproximadamente cinco centímetros de longitud, respectivamente.

Video: Enfrentamiento entre Policías y Repartidores Cierra Viaducto Tlalpan en CDMX

Historias recomendadas:

Calendario Becas Benito Juárez 2026: ¿Cuándo Cae el Primer Pago y Quiénes Cobran Primero?

Confirman Montos de Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué Alumnos Cobran $2,500 y Quiénes $7,500?



DMZ