Los Broncos de Denver Pierden a Su QB Bo Nix por Fractura y Queda Fuera de los Playoffs

Los Broncos lograron el sábado 17 de enero su mayor victoria en una década, contra Josh Allen y los Bills, pero sufrieron una pérdida enorme en el proceso.

Aproximadamente una hora después de que el mariscal de segundo año Bo Nix llevó a Denver a una victoria de 33-30 con un gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz en tiempo extra, el entrenador Sean Payton regresó al podio de la conferencia de prensa para dar la impactante noticia.

Dijo que Nix se rompió el tobillo derecho unas jugadas antes de que Lutz enviara a los Broncos, primeros preclasificados con foja de 15-3, al partido por el campeonato de la Conferencia Americana contra Nueva Inglaterra o Houston.

Nix se someterá a una cirugía que pondrá fin a su temporada el martes 20 de enero en Birmingham, Alabama.

"Celebramos la temporada por él", afirmó Payton.

Y escuchen, la ciudad está lista y nosotros estaremos listos para el próximo desafío

¿Quién sustituirá a Bo Nix?

El mariscal de campo suplente Jarrett Stidham tomará el lugar de Nix. Participó apenas en una jugada esta temporada, un arrodillamiento en una victoria aplastante sobre Dallas en la Semana 8.

"Stiddy está listo", declaró Payton.

Está listo. Dije esto al comienzo de la temporada, tengo un número dos que es capaz de ser titular en varios equipos. Y sé que él siente lo mismo. Así que, cuidado

Stidham ha aparecido en 20 duelos en seis temporadas de la NFL, comenzando cuatro y ganando uno.

¿Cómo fue la lesión del QB?

Nix se lesionó en un acarreo donde perdió dos yardas y fue tacleado por el safety Cole Bishop. El quarterback cojeaba después de la jugada, pero no había indicios de que hubiera sufrido una lesión tan grave.

En la siguiente jugada, Nix lanzó un pase profundo a Marvin Mims Jr. que provocó una penalización de interferencia de pase de 30 yardas y llevó a los Broncos muy adentro del rango de gol de campo. Nix se arrodilló para colocar el balón más al centro del emparrillado.

Ello dejó la mesa servida para el gol de campo que terminó el encuentro.

Nix igualó el récord de la NFL de Russell Wilson con dos docenas de victorias en sus dos primeras temporadas. El triunfo del sábado fue su primero en los playoffs. Los Broncos perdieron el año pasado en Buffalo, pero Nix llevó a Denver al primer puesto de la Americana esta campaña.

"Es un tipo duro", expresó Payton.

Y este equipo ha perdido jugadores clave durante todo el año y se levantará para el próximo reto

Primera victoria en playoffs en una década

Antes de que se conociera la noticia de la lesión de Nix, Denver estaba feliz por la primera victoria de los Broncos en los playoffs en una década.

La serie ganadora de Denver llegó después de que el esquinero Ja'Quan McMillian interceptó un pase profundo de Allen en tiempo extra. La intercepción de McMillian fue la quinta recuperación de balón de Denver en el encuentro después de que los Broncos tuvieron un diferencial de menos tres en pérdidas del ovoide durante la temporada.

McMillian le arrebató el balón a Brandin Cooks en la línea de 20 yardas de los Broncos cuando un gol de campo habría ganado el partido para Buffalo (13-6).

"Él realmente tenía el balón al bajar y yo tenía mi mano en el balón", dijo McMillian.

Pude quitárselo. Caí encima de él, simplemente levanté el balón, mostré algo de amor a los fanáticos

Cooks dijo que pensó que era una recepción.

"Así lo siento", comentó. "Pero al final del día, no lo es, ya sabes, no importa, en última instancia, aquí es donde estamos ahora".

El árbitro Carl Cheffers dijo en un informe: "El receptor tiene que completar el proceso de una recepción. Estaba yendo al suelo como parte del proceso de la recepción y perdió la posesión del balón cuando golpeó el suelo.

"El defensor ganó la posesión en ese momento. El defensor es quien completó el proceso de la recepción, por lo que se le otorgó el balón".

El partido de playoffs de la Ronda Divisional de la AFC de los Broncos de Denver contra los Bills de Buffalo fue en el Empower Field de Mile High.

