Tiroteo en Minnesota: Muere Hombre Tras Ser Baleado por Agentes Federales en Minneapolis

Agentes federales dispararon mataron a tiros a un hombre en Minneapolis, ciudad de Minnesota, este sábado 24 de enero 2026, en medio de las redadas migratorias que se desarrollan ahí, según confirmó la Policía a medios locales.

Este sería el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el gobierno del presidente Donald Trump.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que recoge el diario The Minnesota Star Tribune.

Por su parte, un documento del hospital obtenido por la agencia AP confirmó que la víctima sería de un hombre de 51 años, quien murió poco después de ser baleado.

El gobernador Tim Walz confirmó el desarrollo del tiroteo en el estado, el cual calificó de “repugnante”.

El presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró en calle de Glam Doll Donuts, cerca de 26th St. y Nicollet Ave.

Nota relacionada: Protestas en EUA por Asesinato de Renee Good: Miles Marchan Contra ICE en Portland y Minneapolis

Protestas contra redadas en Minnesota

El viernes, miles de manifestantes protestaron contra las masivas detenciones de migrantes, llenaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo que las fuerzas federales se retiren.

Los manifestantes se han reunido diariamente en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando Renee Good, una madre de 37 años con tres hijos, fue asesinada a tiros por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas. Los agentes se han enfrentado repetidamente con miembros de la comunidad y activistas que siguen sus movimientos.

Video: Sigue Enfrentamiento entre Ciudadanos y ICE en Minneapolis; Trump Amenaza con Invocar la Ley de Insurrección

Información en desarrollo

Historias recomendadas:

Trump Amenaza a Canadá con "Aranceles del 100%" en Caso de un Acuerdo Comercial con China

Tercera Tormenta Invernal Hoy, Sábado 24 de Enero 2026: ¿A Qué Hora Impactará a México?

DMZ