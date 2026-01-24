NBA Pospone Partido por Protestas en Minneapolis

Este sábado 24 de enero agentes federales de inmigración mataron a tiros a un en Minneapolis. Esto provocó la movilización de cientos de manifestantes en la misma ciudad que semanas atrás vivió otro incidente violento en un tiroteo fatal. Ante esto, la NBA decidió posponer el partido entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors, el cual estaba programado para jugarse esta misma noche en el Target Center de Minneapolis.

De acuerdo con el comunicado oficial de la NBA, esta decisión fue tomada "para priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis". En ese mismo sentido, la liga dio a conocer que el partido se jugará el domingo 25 de enero.

¿Qué está pasando en Minneapolis?

El tiroteo de este sábado 24 de enero es el segundo de este mes que deriva en la muerte de una persona en Minneapolis, en el que está involucrado un agente federal. Esto ha provocado protestas en toda la ciudad pese a las bajas temperaturas.

El pasado viernes, miles de manifestantes protestaron contra las masivas detenciones de migrantes, llenando las calles de la ciudad para pedir que las fuerzas federales se retiren.

Los manifestantes se han reunido diariamente en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando Renee Good, una madre de 37 años con tres hijos, fue asesinada a tiros por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas.

