Tormenta Invernal Histórica Deja Dos Muertos y Emergencias en Gran Parte de EUA

Al menos dos personas murieron por hipotermia en el estado de Luisiana, Estados Unidos, mientras una tormenta invernal récord afecta este fin de semana a amplias zonas del país con nieve, hielo y temperaturas extremadamente bajas.

En la ciudad de Nueva York, autoridades sospechan que el clima severo fue la causa de la muerte de cinco personas, cuyos cuerpos fueron encontrados el sábado en los distritos de Brooklyn, Manhattan y Queens, según informaron medios locales.

El presidente Donald Trump calificó las tormentas como “históricas” y aprobó el sábado declaraciones federales de emergencia por desastre en Carolina del Sur, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental.

Emergencia general

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, 17 estados y el Distrito de Columbia declararon emergencias climáticas ese mismo día. Funcionarios advirtieron que las líneas eléctricas podrían ser especialmente vulnerables debido a la acumulación de hielo.

“La situación con esta tormenta es bastante singular, simplemente porque se mantendrá fría por un tiempo”, señaló la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el programa Fox News Sunday Briefing. “El hielo que ha caído mantendrá esas líneas pesadas, incluso si no se han desplomado inmediatamente”.

Ante el riesgo de apagones, el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) emitió el sábado una orden de emergencia para autorizar al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas a utilizar recursos de generación de respaldo en centros de datos y otras instalaciones críticas. El domingo, el DOE extendió medidas similares al operador de red PJM Interconnection en la región del Atlántico medio.

Los operadores de la red eléctrica de Estados Unidos intensificaron las precauciones para evitar apagones rotativos. Dominion Energy, cuyas operaciones en Virginia incluyen la mayor concentración de centros de datos del mundo, advirtió que, de cumplirse los pronósticos de hielo, este evento podría ser uno de los más grandes que haya afectado a la compañía.

