El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre los efectos de la tercera tormenta invernal, el frente frío número 30 y una masa de aire ártico, sistemas que afectarán a diversos estados del país con bajas temperaturas, heladas, posible caída de nieve y lluvias de diversa intensidad.

El organismo informó que, durante la tarde del lunes 25 de enero de 2026, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estados Unidos, por lo que dejará de afectar al territorio mexicano.

No obstante, el frente frío número 30 avanzará sobre el sur del golfo de México, el sureste del país y la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en estas regiones, con pronóstico de precipitaciones puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, la masa de aire ártico asociada al sistema mantendrá un ambiente de muy frío a gélido, con bancos de niebla matutinos, en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central, así como en el oriente y sureste del país, incluido el Valle de México. Además, se prevé un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, acompañado de oleaje elevado en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec. También persistirá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Clima para el lunes, 26 de enero 2026: ¿Dónde hará frío?

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México y Morelos.

¿Dónde lloverá?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

