Oaxaca Realiza Primera Revocación de Mandato Estatal Hoy

Este domingo 25 de enero los habitantes de Oaxaca votarán, por primera vez en el estado, el ejercicio de Revocación de Mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal, Salomón Jara Cruz. Este ejercicio democrático permite a las y los votantes decidir si la persona en el cargo debe concluir anticipadamente su periodo.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), que realiza este jercicio en conjunto con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), esta jornada de Revocación de Mandato se llevará a cabo en todo el estado, con casillas instaladas y supervisadas por ambas autoridades electorales, "para garantizar su certeza, transparencia y legalidad". En la papeleta que se le entregará a la ciudadanía oaxaqueña, encontrarán dos opciones: que el gobernador permanezca o que se le revoque el mandato.

¿Qué se necesita para la Revocación de Mandato en Oaxaca?

De acuerdo con lo establecido por el INE, para que el resultado tenga efectos vinculantes, "será necesaria la participación de al menos el 40 % de la Lista Nominal de Electores de Oaxaca", la cual, con corte al pasado 31 de diciembre, comprende a tres millones 132 mil 592 personas ciudadanas, quienes están convocadas a participar este domingo 25 de enero en este inédito ejercicio democrático en una entidad de la República Mexicana.

El INE hizo un llamado a los habitantes de Oaxaca a que ejerzan su derecho al voto de manera libre, secreta y consciente, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.