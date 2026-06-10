¿Terminan Movilizaciones de CNTE en CDMX? Maestros Dan Mensaje Tras Reunión con Segob

Tras varias horas reunidos hoy en la Secretaría de Gobernación, los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron un mensaje en donde anunciaron sus pasos a seguir por las movilizaciones que mantienen desde hace dos semanas en la CDMX. ¿Seguirán las movilizaciones en la CDMX?

Sigue las últimas noticias sobre las marchas y bloqueos de hoy, en el LIVEBLOG de N+.

Afuera de Gobernación, los maestros indicaron que fueron atacados por las autoridades:

"Tras varias de trabajo en esta mesa a la cual fuimos invitados por parte de titulares de Gobernación, SEP e ISSSTE, pusimos en la mesa las demandas principales que son la abrogración de la ley del ISSSTE"

Dijeron que la mesa quedó abierta para que sigan planteando sus demandas, pero destacaron que no esperaban con esas respuesta del Gobierno.

Sin embargo, indicaron que todo lo que se platicó en la mesa de trabajo de hoy se tendrá que abordar con sus líderes del magisterio y la Asamblea Nacional.

"No estamos mandatados a dar una respuesta las autoridades ahorita" por lo que anunciaron que será a las 20:00 horas cuando posiblemente den una respuesta.

En tanto, la CNTE, dijo que esperan que la autoridad rectifique y que la Presidenta atienda al magisterio de todo el país.

¿En qué va la huelga nacional de la CNTE?

La CNTE inició una huelga nacional el 1 de junio de 2026, con protestas y bloqueos puntos clave de la Ciudad de México (CDMX) y un plantón en la zona centro de la capital del país, por lo que el Zócalo CDMX fue blindado.

Entre las principales demandas de la CNTE destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2009, así como un sistema de pensiones justo.

Después de varias mesas de diálogo entre Segob, SEP y CNTE, no se ha logrado un acuerdo para terminar con la huelga nacional y así finalizar con los bloqueos y el plantón, que hoy cumplen 10 días.

La semana pasada, el Gobierno de México propuso a la CNTE fortalecer PENSIONISSSTE y la creación de una aseguradora pública, planteamiento que no fue rechazado por parte de los manifestantes.

El martes, 9 de junio de 2026, líderes de la CNTE aseguraron que de no llegar a un acuerdo, seguirán con las protestas en Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026, a las que se sumarán trabajadores del todo el país.

Ante la advertencia de la CNTE, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó una buena inauguración del Mundial 2026, ceremonia que también podrán disfrutar los mexicanos en 18 sedes a los largo del país.

Conferencia de Segob y SEP hoy

Antes de la conferencia, Rosa Icela Rodríguez publicó un mensaje en el que indicó que en la reunión reiteraron las alternativas de solución a las demandas de la CNTE.

“Creemos que el acuerdo es la vía para evitar mayores afectaciones al ciclo escolar de niñas y niños, así como al libre tránsito de la población”.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), darían una conferencia de prensa relacionada con las movilizaciones de hoy, “que como siempre llamamos a que sean pacíficas”.