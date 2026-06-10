¿Terminan Movilizaciones de CNTE en CDMX? Maestros Dan Mensaje Tras Reunión con Segob

Tras una reunión de varias horas, la CNTE dio un mensaje afuera de Gobernación, esto previo a la inauguración del Mundial 2026

¿Terminan Movilizaciones de la CNTE?Cuartoscuro

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Tras 10 días de bloqueos, la CNTE y el gobierno no llegan a un acuerdo. ¿Qué significa esto para la inauguración del Mundial 2026 en CDMX? Infórmate sobre los últimos avances.

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