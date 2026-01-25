FGR Vincula a Proceso a Siete Personas Ligadas a Facción de los Beltrán Leyva: Así fue Operativo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra siete personas por su probable participación en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los detenidos fueron identificados como Floricel "N", Efraín "N", Rigoberto "N", Alonso "N", Marco "N", Daniel "N" y Jonathan "N".

La detención se realizó en Tranquitas, Culiacán, Sinaloa, donde las siete personas fueron localizadas durante un recorrido. El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Decomiso de drogas sintéticas y armamento

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 851 kilos, tres gramos de clorhidrato de metanfetamina, 25 kilos, 703 gramos de fentanilo y 400 litros de acetona. También se decomisaron armas de fuego tipo fusil, cargadores, cartuchos y un vehículo.

Entre el material incautado se encontraron básculas y una centrifugadora, equipos vinculados a procesos de producción de sustancias ilícitas. Las cantidades aseguradas representan uno de los decomisos más significativos en la región durante los últimos meses.

Proceso judicial

En audiencia inicial celebrada este 25 de enero de 2026, el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba ante el juez de control.

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de los siete detenidos por los delitos de producción de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo con la agravante de pandilla, además de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El juez ordenó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 8, ubicado en Guasave, Sinaloa. Asimismo, otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria del caso.

Vínculos con los Beltrán Leyva

Según información de inteligencia, los siete detenidos operaban como parte de una célula ligada a una facción de la organización criminal conocida como los Beltrán Leyva. Esta estructura mantiene presencia en diversos estados del noroeste del país, particularmente en Sinaloa.

Entre los detenidos figuran Efraín "N", identificado con el alias "Solovino"; Rigoberto "N", conocido como "El Chubasco"; Alonso "N", apodado "El Bambi"; y Marco "N", referido como "El Morro". Dos de los detenidos, Daniel "N" y Jonathan "N", son de nacionalidad colombiana.

Historias recomendadas:

CT