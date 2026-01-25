Brasil Asumirá la Representación Diplomática de México en Perú tras Ruptura Bilateral

Brasil asumirá la representación diplomática de México en Perú, informó el domingo la cancillería brasileña, a solicitud del gobierno mexicano y con la aprobación de las autoridades peruanas. El anuncio se produce meses después de que Lima rompiera relaciones con México tras el asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

¿Qué Implicaciones Tiene para la Política Internacional de Nuestro País el Conflicto con Perú?

Perú decidió romper vínculos diplomáticos en noviembre pasado luego de que Chávez recibiera asilo en la embajada de México. La exfuncionaria, quien fue la última primera ministra del destituido y actualmente encarcelado expresidente Pedro Castillo, enfrenta cargos de conspiración por el intento de disolver el Congreso en 2022, acusaciones que ella ha negado.

Instalaciones custodiadas

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil detalló que su representación incluirá la custodia de las instalaciones de la embajada mexicana en Perú, así como de la residencia del jefe de misión, los bienes y los archivos diplomáticos.

Perú Refuerza Seguridad en Embajada de México en Lima para Evitar Fuga de Betsy Chávez

México y Perú no contaban con embajadores desde inicios de 2023, durante el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien había expresado su respaldo al exmandatario peruano Pedro Castillo.

Con información de Reuters.

Historias recomendadas:

Suman Un Millón de Clientes Sin Electricidad por Tormenta Invernal en EUA

Protestas en Minneapolis Hoy 25 de Enero 2026 por Asesinato de Alex Pretti: Así se Llevan a Cabo