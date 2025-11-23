Presidente de Perú Advierte Sobre Ingreso a Embajada de México para Detener a Ex Primer Ministra

El presidente interino de Perú, José Jerí, declaró que no descarta ordenar el ingreso de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. “Si se tiene que ingresar a la Embajada mexicana, se hará”, afirmó en una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio.

Chávez se encuentra desde hace casi tres semanas en la sede diplomática mexicana, donde recibió asilo político. Desde entonces espera la aprobación de un salvoconducto que le permita viajar a México.

Ordenan Captura Internacional de Betssy Chávez, Ex Primera Ministra de Perú

Jerí sostuvo que aún no se pronuncia sobre el tema porque considera que se ha “distorsionado” el principio del asilo y que el gobierno debe mostrar su incomodidad por su “mal uso”. “No es ni un sí ni un no. Me voy a tomar el tiempo”, dijo.

Tensa situación

La situación se tensó luego de que la Justicia peruana ordenara este viernes la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra Chávez, al considerar un “peligro palpable” de fuga tras su inasistencia al control biométrico y a audiencias judiciales.

Jerí señaló que evaluará con el Gabinete las medidas a tomar, siempre dentro de los límites legales y compromisos internacionales. “Hay un mandato judicial y estoy abierto a todo tipo de posibilidades”, afirmó.

¿Qué Implicaciones Tiene para la Política Internacional de Nuestro País el Conflicto con Perú?

Sobre las posibles repercusiones diplomáticas, el mandatario interino aseguró que no teme las críticas externas. Respondió con firmeza al mensaje del presidente colombiano, Gustavo Petro —quien advirtió que Colombia retiraría su embajada si Perú “agrede” la mexicana—: “A palabras necias, oídos sordos”.

Jerí reiteró que no le “tiembla la mano” para tomar acciones concretas y responsabilizó a otros gobiernos de haber permitido “excesos” que lesionaron las relaciones diplomáticas. “Tendré 39 años, pero sé lo que tengo que hacer… No tengo temor cuando tomo decisiones”, concluyó.

