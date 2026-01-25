Patriots Vencen 7-10 Ante Broncos y Avanzan al Super Bowl en California

Este domingo, 25 de enero de 2026, los New England Patriots vencieron 7-10 a los Denver Broncos en el Campeonato de Conferencia de la NFL, celebrado en el Empower Field at Mile High de Denver.

El encuentro se resolvió bajo condiciones climáticas extremas con una intensa tormenta de nieve que prácticamente anuló el juego en la segunda mitad.

Los Patriots nunca habían ganado una eliminatoria en Denver. Los Broncos habían logrado la victoria en los cuatro precedentes, incluidas las finales de conferencia de las temporadas 2013 y 2015.

La tormenta que irrumpió en un partido que había comenzado con sol y excelentes condiciones, sumado al obstáculo para los Broncos de jugar con un mariscal de campo sin experiencia ni ritmo, permitió que los Patriots cambiaran la historia.

Jarrett Stidham asumió el mando de los Broncos tras la lesión en el hombro de Bo Nix, el mariscal de campo titular, quien fue operado esta semana. Stidham no había lanzado un pase de anotación desde hace dos años.

El mariscal suplente acumula siete temporadas en la NFL con experiencia de juego casi testimonial. Sin embargo, se mostró seguro al inicio del partido.

Broncos toman ventaja temprana

En la segunda serie ofensiva de Denver, Stidham sorprendió con dos jugadas de mérito. Primero conectó un pase de 42 yardas para Marvin Mims y luego lanzó un pase de anotación para Courtland Sutton desde la zona de anotación.

El touchdown llegó en una serie de 5 jugadas y 59 yardas en menos de dos minutos, poniendo a Denver por delante en el marcador.

Después de esa primera anotación, a Stidham le costó hilar jugadas ante la férrea defensa de los Patriots, mientras que Nueva Inglaterra, poco a poco, generaba peligro.

Patriots empatan antes del medio tiempo

El empate llegó a unos dos minutos del descanso, con un touchdown de Drake Maye a la carrera desde la zona roja. Maye, el quarterback de los Patriots, será el mariscal de campo más joven titular en un Super Bowl desde Dan Marino.

Aún hubo tiempo para dos intentos lejanos de gol de campo antes del medio tiempo, uno para cada equipo, ambos fallados. El viento empezaba a aparecer en Denver, preludio de lo que sería el segundo tiempo.

Tormenta de nieve: Así afectó el partido

Al salir de vestuarios, la nieve había comenzado a caer sobre el Empower Field at Mile High. En pocos minutos se convirtió en una fuerte tormenta que impidió la visibilidad y el juego.

El venezolano Andy Borregales anotó un gol de campo desde 23 yardas en el tercer cuarto, antes de que las condiciones empeoraran. Quedaba tiempo, pero el clima no permitía jugar.

Tanto Borregales como Will Lutz fallaron otro intento de gol de campo cada uno. Los jugadores resbalaban y las ofensivas no avanzaban. El uniforme blanco de los Patriots los hacía prácticamente invisibles en la nieve.

Stidham pudo convertirse en héroe en los instantes finales, pero su pase de más de 30 yardas para Mims lo interceptó Christian Gonzalez, perfectamente mimetizado con la nieve.

Rumbo al duodécimo Super Bowl

Con esta victoria, los New England Patriots avanzan al Super Bowl LX que se disputará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers.

Será el duodécimo Super Bowl para los Patriots. Nadie ha disputado tantos en la historia de la NFL. Buscarán su séptimo título Vince Lombardi para dejar atrás a los Pittsburgh Steelers y convertirse así en el equipo más laureado.

Los Patriots esperan a su rival entre los Rams de Los Ángeles y los Seahawks, que este mismo domingo disputarán en Seattle la final de la Conferencia Nacional.

Los Denver Broncos, que terminaron con récord de 15-4, vieron concluida su temporada en el Campeonato de Conferencia.

Con información de EFE.

Historias recomendadas:

CT