¿Cuándo Es el Super Bowl 2026, en el que Bad Bunny Dará Show de Medio Tiempo? Fecha y Lugar

Bad Bunny fue anunciado para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, por lo que los fans del puertorriqueño y del futbol americano, ya se preguntan cuándo y dónde es el campeonato de la NFL y acá te decimos todos los detalles.

Después de muchos rumores, que vincularon a Adele, Taylor Swift y Robbie Williams, se reveló que el Conejo Malo fue el elegido para presentarse en el partido del 'Gran Domingo', confirmando que solo tendrá una fecha en Estados Unidos.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El campeonato de la NFL, en el que se presentará Bad Bunny en el show de medio tiempo, se jugará el domingo 8 de febrero de 2026, por lo que aún no se define qué equipos disputarán este partido, ya que la temporada apenas inició.

Esta será la segunda vez que Benito Antonio Martínez Ocasio se presente en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL, ya que previamente había hecho una aparición en el show de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

El Super Bowl de la NFL suele comenzar a las 5 de la tarde, hora del centro de México, mientras que el show de medio tiempo aunque no tiene un horario programado, inicia entre las 7 y 8 de la noche.

¿Dónde es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se realizará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California en Estados Unidos y nuevamente el espectáculo de medio tiempo será producido por Apple Music y Roc Nation.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 llega un año después de que Kendrick Lamar encabezara el espectáculo, dejando el récord de la presentación más vista de la historia con una audiencia de 133.5 millones de espectadores.

¿Cómo comprar boletos para el Super Bowl 2026?

Las entradas para el Super Bowl no se venden al público general, ya que las entradas se distribuyen entre los equipos participantes de la NFL y el anfitrión, en este caso los 49ers. Además de socios, patrocinadores, el comité anfitrión y otros.

Los aficionados pueden adquirir paquetes de boletos para el Super Bowl LX, que incluyen opciones de hospitalidad, experiencias y acceso a palcos, los cuales se pueden comprar en la página de On Location: https://onlocationexp.com/nfl/super-bowl-ticket-packages



