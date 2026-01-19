FIFA Series 2026: Estas son las 48 Selecciones que Participarán y las Sedes

La FIFA confirmó este lunes, 19 de enero de 2026, las 48 selecciones que participarán en la edición ampliada de las FIFA Series 2026. Te decimos las sedes de los partidos.

Después del anuncio hecho en noviembre de 2025 de la ampliación del formato de esta iniciativa, dirigida al desarrollo con partidos amistosos, las 48 selecciones se repartirán en doce grupos de cuatro equipos, que competirán durante el periodo internacional de marzo y abril.

La FIFA destacó que los participantes representan todo el rango de su clasificación, desde combinados consolidados como Australia (puesto 26) hasta países emergentes como las Islas Vírgenes Estadounidenses (207), así como Brasil en categoría femenina (7º) e Islas Turcas y Caicos (194º).

Y cinco selecciones masculinas —Australia, Cabo Verde, Curasao, Nueva Zelanda y Uzbekistán— están clasificadas para el Mundial 2026.

Esta diversidad refleja el compromiso de la FIFA de ofrecer encuentros internacionales significativos para las selecciones de las federaciones miembro, independientemente de su nivel de desarrollo.

Noticia relacionada: Mundial 2026: Aficionados de Estos Países Se Verán Afectados por Suspensión de Visa Americana.

Selecciones y sedes

La FIFA Series 2026 se realizará en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán como sedes de los grupos masculinos y Brasil, Costa de Marfil y Tailandia de los femeninos.

Selecciones del grupo masculino

Australia (AFC): Australia (anfitrión), Camerún, RP China, Curasao.

Azerbaiyán (UEFA): Azerbaiyán (anfitrión), Omán, Sierra Leona, Santa Lucía.

Indonesia (AFC): Bulgaria, Indonesia (anfitrión), Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves.

Kazajistán (UEFA): Comoras, Kazajistán (anfitrión), Kuwait, Namibia.

Nueva Zelanda (OFC): Cabo Verde, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda (anfitrión).

Puerto Rico (Concacaf): Samoa Estadounidense, Guam, Puerto Rico (anfitrión), Islas Vírgenes Estadounidenses.

Ruanda (CAF)/grupo A: Estonia, Granada, Kenia, Ruanda (anfitrión).

Ruanda (CAF)/grupo B: Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzania.

Uzbekistán (AFC): Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán (anfitrión), Venezuela.

Selecciones del grupo femenino

Brasil (CONMEBOL): Brasil (anfitrión), Canadá, República de Corea Zambia.

Costa de Marfil (CAF): Costa de Marfil (anfitrión), Selección de la CAF, Pakistán, Turcas y Caicos.

Tailandia (AFC): RD del Congo, Nepal, Selección de la OFC, Tailandia (anfitrión).

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

Rar

