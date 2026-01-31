Estados Unidos Entra en Parálisis Presupuestaria Que Se Espera Sea Breve

La medianoche de este sábado Estados Unidos entró en una situación de parálisis presupuestaria, que esta vez se espera dure poco tiempo, hasta una votación en el Congreso prevista el lunes.

Este nuevo cierre parcial del gobierno se da tres meses después del "shutdown" más largo de la historia de Estados Unidos, en octubre y noviembre del 2025.

Aunque el Senado de EUA aprobó horas antes un proyecto presupuestario, está pendiente el visto bueno del texto en la Cámara de Representantes, con una votación que se realizará a inicios de semana para poder terminar con el cierre.

Consecuencias mínimas

Se espera que las consecuencias sean mínimas, ya que el bloqueo podría durar solo un fin de semana, sin que muchos funcionarios sean enviados a licencia sin sueldo.

La resistencia de la oposición demócrata a aprobar una partida presupuestaria para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), después de la muerte a tiros de dos manifestantes durante las operaciones antinmigración del gobierno de Trump en Minesota, fue lo que retrasó el acuerdo.

El texto que se aprobó el viernes en el Senado con 71 votos a favor y 29 en contra, es resultado de un acuerdo entre el magnate republicano y los senadores demócratas.

La oposición aceptó aprobar cinco de los seis apartados del texto presupuestario, mientras que lo correspondiente al DHS tendrá nuevas negociaciones en las próximas dos semanas.

La Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca en una nota, pidió el viernes por la noche a los distintos departamentos que pusieran en marcha su plan para un cierre, al tiempo que aseguraba "tener la esperanza" de que este bloqueo "sea breve".

