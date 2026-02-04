Marchas HOY 4 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 4 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 10 rodadas ciclistas y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

15:30 Horas. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo marchará de la estación Balderas, Línea 1 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Chapultepec y Av. Balderas, Col. Doctores, con destino al Zócalo.

Exigen que se les otorgue el presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones requeridas para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas, así como la atención a otros temas de índole laboral.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico.

En la asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Cuauhtémoc

14:30 Horas. La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia se reunirán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suarez No. 2, Col. Centro Histórico.

Solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie de manera definitiva y obligatoria sobre el alcance y el cumplimiento de la sentencia que ordena la creación de una tarifa eléctrica especial para personas en situación de vulnerabilidad.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:45 Horas. ‘Team Taquitos’ rodará de Torre del Caballito, en Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera con destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

