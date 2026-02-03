Alianza de Tranviarios Aplaza Huelga para Marzo; Votarán Propuesta de Tabulador Salarial

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que aplazó para el 3 marzo el emplazamiento a huelga, tras la propuesta de autoridades de la Ciudad de México de un tabulador salarial que será sometido a votación.

En un comunicado, el gremio indicó que la medida se tomó luego de una reunión con funcionarios capitalinos, incluidos Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Martín López Delgado, director del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), y Pedro Enrique Bazán Garnica, Gerente Jurídico.

La propuesta, se informó, está destinada a atender las demandas de las y los trabajadores tranviarios. La base trabajadora votará el tabulador el 9 de febrero en la sede de la ATM.

La propuesta presentada por el titular de la Semovi será sometida a votación de la base trabajadora el próximo 9 de febrero de 2026, en las instalaciones del sindicato

Derivado de este proceso, se acordó prorrogar la huelga al 3 de marzo de 2026. Asimismo, se acordó que los acuerdos se firmarán ante el CFCRL y quedarán registrados en las minutas de las mesas de trabajo

Gerardo Martínez Hernández, dirigente de los tranviarios, celebró la opción brindada por el gobierno de la CDMX y llamó a que los integrantes de la ATM acudan a votar.

"Esta nueva propuesta representa un paso importante en la búsqueda de acuerdos que beneficien a nuestros trabajadores, por lo que llamamos a la unidad y a la participación en la próxima votación", dijo.

Durante la mañana de este 3 de febrero, se realizó una asamblea en la que fue votada y rechazada la propuesta presentada por la Semovi el día de ayer 2 de febrero. De ahí que la dependencia contactó a la ATM para negociar y evitar un paro.

La nueva propuesta fue presentada en las instalaciones del sindicato al término de la Asamblea Vespertina. El acuerdo fue registrado ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México para dar continuidad a los trabajos de negociación

Martínez Hernández dijo que los tranviarios están abiertos al diálogo y se informará a la base de cada avance.

