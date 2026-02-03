Frente Frío 33 en CDMX: ¿En qué Alcaldías Lloverá Mañana, Miércoles 4 de Febrero 2026?

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 33 continuará su desplazamiento por el territorio nacional, lo que provocará lluvias en al menos 22 estados del país, además de un marcado descenso de temperaturas y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal avanzará sobre el noreste y oriente de México, generando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Estas condiciones se extenderán también al centro del país, incluyendo a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

El SMN detalló que el frente frío 33 también impactará al sur y sureste del territorio nacional, donde se esperan precipitaciones en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca y Guerrero. En estas zonas, las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica.

En su reporte más reciente, el organismo meteorológico alertó sobre la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, así como en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, debido a las bajas temperaturas asociadas al sistema frontal.

¿En qué alcaldías lloverá mañana 3 de febrero 2026?

En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que para este miércoles 4 de febrero de 2026 se prevén lluvias en la mayoría de las alcaldías. Las demarcaciones con pronóstico de precipitaciones son Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Milpa Alta.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, abrigarse adecuadamente y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves y condiciones de frío extremo en zonas altas.

