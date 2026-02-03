Asaltan Joyería en el Centro Histórico en la Alcaldía Cuauhtémoc

La tarde de este martes 3 de febrero se reportó un robo en una joyería ubicada en la colonia Centro de la Ciudad de México, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la zona.

Una empleada de una joyería localizada en las avenidas 16 de Septiembre e Isabel la Católica refirió que le mostró dos pulseras a un hombre, después se distrajo y lo perdió de vista; al percatarse de lo ocurrido, la mujer salió corriendo del establecimiento para tratar de ubicar a dicha persona, sin embargo ya no la encontró.

Por este hecho, los oficiales orientaron a la ciudadana y los encargados del local a presentar su denuncia formal, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y la zona, para la identificación del probable responsable. Asimismo, resguardaron el establecimiento para recabar información que permita esclarecer los hechos.

Dos sujetos en motocicleta, los presuntos asaltantes

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta arribaron al negocio, donde presuntamente cometieron el robo en cuestión de minutos.

Tras apoderarse de dicha pieza, los individuos huyeron en el mismo vehículo con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades no han precisado el monto de lo robado.

