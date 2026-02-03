Misión Artemis II: ¿Por qué Falló Prueba de Despegue a la Luna y Cuándo Será Nuevo Lanzamiento?

La NASA anunció formalmente que retrasará al menos un mes el lanzamiento de la misión Artemis II. Durante la prueba de combustible se detectó una fuga de hidrógeno, semejante a la que detuvo a la misión Artemis I, en 2022.

El cohete SLS (cuyas siglas significan Sistema de Lanzamiento Espacial, en español) emplea una combinación de hidrógeno y oxígeno , que dan como resultado vapor de agua.

(cuyas siglas significan Sistema de Lanzamiento Espacial, en español) emplea una combinación de , que dan como resultado vapor de agua. El despegue de la nave Orión se retrasará hasta el mes de marzo, durante la siguiente ventana de lanzamiento del ciclo lunar.

Con la misma piedra: otra vez una fuga afecta al programa Artemis

Charlie Blackwell-Thomson, directora de lanzamientos del programa Artemis, declaró en conferencia de prensa que la fuga se detectó en la interfaz umbilical que une a la plataforma de lanzamiento con el cohete. La funcionaria estadounidense señaló que la fuga de hidrógeno superó el umbral aceptado, por lo que se decidió detener la prueba:

Vimos que la fuga llegaba a nuestro límite y paramos el flujo de combustible.

El cohete SLS emplea una mezcla de hidrógeno y oxígeno líquidos, que al reaccionar producen una gran cantidad de energía, así como vapor de agua. Además, los sistemas laterales del cohete emplean perclorato de amonio.

Aunque su despegue puede parecer lento, un cohete debe alcanzar rápidamente los 11 kilómetros por segundo, que es la velocidad de escape necesaria para abandonar la Tierra y su atracción gravitacional.

No es la primera vez que el programa Artemis debe posponer un lanzamiento debido a una fuga de combustible. En 2022, el despegue de la misión Artemis I fue retrasado por una fuga en la misma zona.

Al respecto, Lori Glaze, funcionaria de la NASA, mencionó que la agencia espacial aprendió de las fugas detectadas en la misión Artemis I, así como de la prueba del 2 de febrero:

Realmente aprendimos mucho de la misión Artemis I, e implementamos muchas de las lecciones aprendidas ayer.

La funcionaria también señaló que, a diferencia de las accidentadas pruebas de Artemis I, en la prueba de Artemis II fue posible llenar el tanque de combustible en el primer intento:

El hecho de que ayer lográramos llenar el tanque en el primer intento fue un gran éxito, y recopilamos una enorme cantidad de datos sobre los procesos y cómo queremos avanzar con eso en el futuro.

John Honeycutt, funcionario del equipo de la misión Artemis II, señaló en la misma conferencia de prensa que la interfaz umbilical que une al cohete con la plataforma tiene un funcionamiento muy complejo. Además, señaló que el hidrógeno puede ser complejo de manejar, debido a las mismas características que le convierten en un gran combustible, como son su alta reactividad.

Tratamos de hacer pruebas como si voláramos, pero esta interfaz es muy compleja, y cuando se trata de hidrógeno, es una molécula pequeña, es altamente energética. Nos gusta por esa razón.

¿Cuándo podría ser el lanzamiento de la misión Artemis II?

La NASA ha confirmado que el lanzamiento de la misión Artemis II podría ocurrir no antes de la noche del 6 de marzo del 2026. La ventana de lanzamiento se abrirá entre el 6 y el 9 de marzo, así como el 11 de marzo.

Así como el despegue solo puede ocurrir en días específicos de cada ciclo lunar, el momento de la operación también debe ocurrir en una hora específica. Durante estas fechas se puede lanzar la nave Orión durante una ventana de apenas dos horas cada día.

NASA anunció que retrasa el lanzamiento de la misión Artemis II. Foto: Reuters

De no poder efectuarse el lanzamiento durante marzo, la NASA podría esperar hasta la ventana de lanzamiento de abril, que estará disponible entre los días primero y 6 de aquel mes.

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orión en un viaje de diez días que circunnavegará la Luna. Cuando pasen por la cara oculta del satélite, los tripulantes se convertirán en los humanos que más lejos han estado de la Tierra.

No aterrizarán en la Luna (dicho honor será reservado a la misión Artemis III), pero sí romperán el récord que impuso la misión Apolo 13 después de que pasó detrás del satélite para volver de emergencia al planeta.

