Nueva Fecha para Lanzamiento de Artemis II: NASA Dice Cuándo Puede Viajar la Misión a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) dio a conocer la nueva fecha para el lanzamiento de Artemis II; en N+ te informamos cuándo podrá viajar la misión a la Luna.

De acuerdo con la agencia espacial, el ajuste al calendario se debe al análisis a fondo de los datos obtenidos durante la prueba previa al despegue; la prioridad es garantizar la seguridad total de la tripulación.

Con marzo como posible ventana de lanzamiento, los equipos revisarán exhaustivamente los datos de la prueba, mitigarán cada problema y volverán a realizar pruebas antes de fijar una fecha oficial para el lanzamiento.

La misión estará integrada por los astronautas de la NASA:

Reid Wiseman.

Victor Glover.

Christina Koch, así como por Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense. Toda la tripulación realizará un vuelo alrededor de la Luna.

Video: Avión de la NASA Realiza Aterrizaje de Emergencia en Texas por Falla Mecánica

Nota relacionada: Artemis II Hará Historia con Mujer, Afroamericano y Canadiense Rondando la Luna ¿Cuándo Despega?.

¿Cuáles serán los siguientes pasos previo a la Misión Artemis II?

La NASA informó que concluyó con éxito un ensayo general con agua, una prueba crítica de prelanzamiento que simula la carga de combustible del cohete. Durante este ejercicio se abastecieron los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con propelente criogénico, se realizaron procedimientos en la plataforma para cerrar la nave Orión y posteriormente se vació el sistema de manera segura.

Aunque los ingenieros enfrentaron desafíos técnicos a lo largo de dos días de pruebas, la agencia señaló que se cumplieron muchos de los objetivos, lo que permitió identificar áreas de mejora antes del intento de lanzamiento real. Para completar la revisión de datos y ejecutar un segundo ensayo general, la NASA determinó que marzo es, por ahora, la fecha más viable.

El aplazamiento también impacta en la logística de los astronautas, ya que la tripulación había ingresado en cuarentena en Houston desde el 21 de enero como parte del protocolo previo al lanzamiento. Con el cambio de planes, los astronautas saldrán temporalmente de aislamiento y volverán a entrar en cuarentena aproximadamente dos semanas antes de la nueva fecha prevista, por lo que su traslado al Centro Espacial Kennedy en Florida quedará pendiente.

Historias recomendadas:

FBPT