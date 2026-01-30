Eclipse Solar Total que Va a Superar al de México: ¿Cuánto Va a Durar el Más Largo del Siglo?

Habrá un eclipse solar que va a superar al de México, para que no te pierdas la fase de totalidad en N+ te compartimos los detalles de este fenómeno astronómico que será el más largo del siglo, según científicos.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) un eclipse solar total solar sucede cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloquea la estrella central del sistema solar y señaló quiénes son las personas que pueden ver el obscurecimiento:

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol. Las personas ubicadas en el centro de la sombra de la Luna cuando ésta impacta la Tierra experimentarán un eclipse total. El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer.

¿Cuánto durará el eclipse más largo del siglo de 2027?

La NASA detalló que la duración de la totalidad del eclipse más largo del siglo llegará hasta los 6 minutos con 23 segundos. En los lugares donde se verá en su punto máximo son los siguientes:

En África, Asia Occidental y Meridional, Oriente Medio y Europa.

Si vas a verlo o planeas viajar para admirar este evento celeste considera que la fase total se percibirá en Somalia, Yemen, Saudí, Marruecos, España, Argelia y Libia.

¿Por qué el eclipse solar de 2027 será importante para los astrónomos?

Debido a que la duración extraordinaria de la totalidad se debe a una combinación poco común de factores orbitales: la Luna estará relativamente cerca de la Tierra y ésta, algo más alejada del Sol, lo que permite que la sombra lunar cubra el Sol por más tiempo. Este alineamiento no volverá a repetirse con una duración similar en décadas.

Hay algo que quizá la gente no contempla o bien, por las advertencias de daños a la vista no lo consideran, pero se puede observar sin lentes especiales solo de esta manera: ¿En Qué Momento Puedes Ver Un Eclipse Solar Total Sin Protección en los Ojos? Esto Dice la NASA.

En cuanto a las recomendaciones de la NASA para verlo son:

Planificar con anticipación el viaje a la franja de totalidad.

Usar gafas certificadas para eclipses en todo momento, excepto durante la totalidad.

Consultar pronósticos del clima y ubicaciones con mayor probabilidad de cielos despejados.

Cabe recordar que el eclipse solar total de Mazatlán, México, ocurrió el pasado 8 de abril de 2024, dejó recuerdos memorables en miles de locales y turistas que lo disfrutaron, su totalidad fue a las 11:09 horas con una totalidad de 4 minutos con 20 segundos, este evento astronómico comenzó desde las 9:51 horas. Si te gustaría revivir este momento, en N+ previamente te compartimos Así Se Vio el Eclipse Total 2024 en Mazatlán, Sinaloa.

