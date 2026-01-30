Marcha Hoy en CDMX Contra el ICE: Puntos Afectados por la Protesta para Defender a Migrantes

En la Ciudad de México (CDMX) un grupo de personas llevarán a cabo una marcha en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y para que no se te haga tarde en N+ te compartimos cuáles son los puntos afectados hoy, 30 de enero de 2026.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) los colectivos y organizaciones civiles realizarán la marcha en rechazo al ICE y en defensa de la comunidad migrante.

¿A qué hora comienza la marcha y cuáles son los puntos afectados?

La protesta es organizada por la Comunidad Binacional en México, con el respaldo de asociaciones dedicadas al acompañamiento de personas migrantes y comenzará a las 12:00 horas, su principal demanda es detener el financiamiento al ICE y exigir el cese de la violencia contra migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos.

Noticia relacionada: Batman al Ataque: Exige a Autoridades No Cooperar con ICE Durante Super Bowl en California.

Además de los puntos afectados por las protestas, te indicamos qué pasa con el Programa Hoy No Circula, que implementaron las autoridades capitalinas para reducir las emisiones contaminantes y para que lo tomes en cuenta: ¿Hay Doble No Circula Hoy 30 de Enero 2026? CAMe Prohíbe Salir a Estos Carros en CDMX-Edomex.

Video: Caso Alex Pretti: ¿Cómo Ha Reaccionado Trump por Protestas contra ICE?

Se concentrarán en la estación San Joaquín, de la Línea 7 del Metro, cruce de Lago Ginebra y Lago Hielmar, colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El destino es la Embajada de Estados Unidos, en la nueva sede que está ubicada en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, Miguel Hidalgo, las autoridades prevén un aforo aproximado de 300 personas, aunque no se descarta la incorporación de más colectivos durante el recorrido.

Entre las organizaciones que han confirmado apoyo se encuentran Conexión Migrante, Red Regional de Familias Migrantes, Comunidad en Retorno, la Organización Juvenil “Nantli”, Otros Dreams en Acción y Pocha House.

Historias recomendadas:

FBPT