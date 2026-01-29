¿Hay Doble No Circula Hoy 30 de Enero 2026? CAMe Prohíbe Salir a Estos Carros en CDMX-Edomex

Se presenta mala calidad del aire y debido a que eso preocupa a muchas personas, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero 2026 en la CDMX y el Edomex, para que sepas que carros y terminación de placa no circula este día.

Desde hace varios días la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no se ha visto en la necesidad de implementar el Doble No Circula, aunque esto puede cambiar en cualquier momento, pues en los últimos días la calidad del aire pasó de ser aceptable a mala en la mayoría de alcaldía de CDMX y municipios del Estado de México.

¿Hoy hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

En el último reciente reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 y PM10. Esto vuelve latente la posibilidad de que la CAMe tome medidas.

Aunque la gran mayoría de zonas presentan mala calidad del aire, hasta el momento la CAMe ni el Gobierno del Estado de México ha decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinde al respecto.

¿Habrá Doble No Circula 30 de enero 2026?

Debido a que de momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este jueves se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De igual forma, te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en diferentes municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca La Paz. Naucalpan de Juárez. Neza. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco. Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco.

Hoy No Circula 30 de enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y terminación de placa no circula?

El programa Hoy No Circula viernes 30 de enero 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado azul.

Autos con holograma 1 y 2, terminación de placas 9 y 0.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas.

Con el Doble Hoy No Circula desactivado y el programa de restricción vehicular operando con normalidad para este viernes 30 de enero, te recordamos que los autos exentos son aquellos con holograma 00 y 0, vehículos híbridos o eléctricos.

