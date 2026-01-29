Muere Hombre en la Vía Pública en Tlalpan, CDMX: Esto Se Sabe Sobre el Deceso

Un hombre fue encontrado sin vida hoy, 29 de enero de 2026, en la vía pública en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Ayuntamiento, en la zona centro de esa demarcación, lo que originó la movilización de los servicios de emergencia y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Reporte de hombre sin vida

Este jueves, las autoridades recibieron el reporte sobre un hombre sin vida, de entre 60 y 65 años de edad, del cual se desconoce su identidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre caminaba sobre la vialidad cuando al parecer comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció y falleció.

Al sitio se movilizaron los agentes de la SSC y ambulancias, pero los paramédicos constataron que la persona ya no tenía signos vitales.

Servicios periciales realiza levantamiento del cuerpo

También los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se trasladaron a la zona.

Los peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro correspondiente para los estudios e investigaciones respectivas.

De igual manera, familiares acudieron a la zona.

