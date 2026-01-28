Mexicanas Hacen Historia al Cruzar el Atlántico Remando: Cuentan su Travesía en Entrevista N+

Durante 45 días, una hora y 35 minutos, Eugenia, Lucila, Andrea y Ana Lucía remaron desde España hasta El Caribe, haciendo historia al convertirse en el primer equipo mexicano y latinoamericano en cruzar el océano Atlántico de esa manera.

Se trata de cuatro mexicanas que integran Oceánida, un proyecto que nació hace tres años con el objetivo de remar más de 4 mil kilómetros desde Islas Canarias, en España, hasta Antigua y Barbuda, en El Caribe.

Peligros en altamar

Las jóvenes convivieron en un bote de 8 metros de largo por metro y medio de ancho y enfrentaron todo tipo de peligros durante las más de mil horas en altamar, pero remaron sin parar, solo impulsadas por las fuerzas de sus brazos, y lograron con ello una gran hazaña.

“Tienes que meter muchos factores, es la parte física, es la parte mental, la parte emocional, es un reto de alta duración de muchos días”, contó Eugenia.

Hace casi un año, las cuatro mexicanas acudieron al estudio de Despierta y adelantaron que su travesía sería en una embarcación sin vela y sin motor, por lo que sería un viaje impulsado con pura fuerza, en turnos de dos horas y en parejas.

Partieron el 12 de diciembre de 2025, en una competencia contra 30 equipos con atletas de más de 20 países, y ahora que completaron el reto nuevamente platicaron con Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar para Despierta de N+.

Así pasaron mexicanas Navidad y el Año Nuevo en el mar

Hoy, 28 de enero de 2026, a poco de llegar a su destino, las mexicanas contaron a través de una videollamada que están bien, aunque cansadas y con hambre.

Ellas pasaron Navidad y Año Nuevo en el océano Atlántico, pero contaron que la pasaron muy divertidas.

En realidad estuvo superdivertido. Todas llevábamos como sombreros de Santa Claus, pusimos villancicos navideños, nos estuvo lloviendo todo el día, pero como que eso no nos importó y estuvimos todas en la cubierta, bailando, cantando, durmiendo. En la lluvia. Llevamos sorpresas. Traíamos un jamón serrano.

Contaron que tuvieron días difíciles; por ejemplo, durante su último día de viaje un pez marlin atravesó y perforó su barco, por lo que tuvieron que repararlo.

Eugenia Méndez, Lucila Muriel, Andrea Gutiérrez y Ana Lucía Valencia se dijeron muy orgullosas de portar la bandera y representar a México.

Estamos muy orgullosas de portar la bandera y representar a México e impulsar a más mexicanas a seguir sus sueños, a cruzar sus propios océanos y ver que todo se puede.

Al narrar su travesía, contaron que por ejemplo estaban dormidas y luego les tocaba remar en plena lluvia. “Nos decíamos: bueno, te veo del otro lado, (pero) no ves nada, no escuchas nada. Entonces es remar hasta que esto pare, nada más vas a estar ahí hasta que termine la tormenta”. Las jóvenes agregaron que extrañarán su chalupa.

Con información de N+.

