El Órgano Monumental Más Grande de Latinoamérica Está en México, en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional posee uno de los órganos monumentales más grandes del mundo y el mayor de Latinoamérica. Por su compleja estructura debe prepararse con semanas de antelación antes de cada concierto.

Al respecto Héctor Guzmán, solista titular del Órgano Monumental del Auditorio Nacional, indicó:

El órgano consiste generalmente hablando de dos partes: la consola, esta consola es el cerebro del órgano, y la tubería, este animalote aquí tiene cinco teclados, el gran órgano, el positivo, recitativo, cuarto, quinto, y un pedal completo de dos y media octavas, tiene 250 registros

El OMAN, Órgano Monumental del Auditorio Nacional es el más grande de Latinoamérica y uno de los siete más grandes del planeta. Con su cerebro centenario y un gran edificio oculto de tuberías y canales de aire, el próximo 1 de marzo será el protagonista del concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco.

Marco Ángel Sánchez, organista y técnico organero del Órgano Monumental del Auditorio Nacional, señaló:

Nos encontramos en el positivo que es uno de los siete pisos del órgano. Y posee 250 juegos, esto es un aproximado de 18 mil 800 tubos

Mantenimiento

Su mantenimiento es una tarea de precisión constante.

“Son mecanismos que necesitan ajustes constantes, tenemos que sacar la flauta del tubo, luego limpiarlo, luego volver a ponerlo, pero luego afinarlo, y son filas y filas y filas de tubos. Y cuando ya terminó una sección, tiene que irse a la otra, y mientras termina la otras, pues la otra ya se desafinó, por el clima”, indicó Héctor Guzmán, solista titular del Órgano Monumental Auditorio Nacional.

En tanto el organista y técnico organero, Marco Ángel Sánchez, precisó:

Lo que se necesita para sostener a este edificio musical es una gran responsabilidad en el sentido del mantenimiento, es un gran coste económico el que implica tener esta gran obra de arte musical

La casa italiana Tamburini construyó en 1934 el cerebro, originalmente pensado para el Palacio de Bellas Artes, donde no cupo. Fue hasta 1956 que se acondicionó el Auditorio Nacional para recibirlo, y ahora se ha modernizado.

“Para estar a nivel competitivo internacionalmente se le han hecho actualizaciones, por ejemplo el sistema de computación Opus Dos, es un sistema en el cual permite el mejor funcionamiento del órgano digitalmente hace que la memoria del órgano tenga mil combinaciones", explicó Héctor Guzmán, solista titular.

Marco Ángel Sánchez, describió el funcionamiento del órgano.

El órgano funciona primeramente con una turbina que genera una corriente de aire, esta corriente de aire se guarda en unas cajas de aire que les llamamos fuelles, y después por varios conductos se distribuye para todos los secretos del instrumento, este órgano tiene prácticamente medio centenar de secretos, en los cuales se almacena el aire ya listo para ir a los tubos en los que el organista desea que por ahí salga el sonido

El "Concierto con la renovada voz del OMAN" incluirá piezas de Georg Friedrich Händel, Francis Poulenc, Miguel Bernal Jiménez y una pieza especial para órgano monumental de Camille Saint-Saëns, en compañía de Orquesta Sinfónica.

Con información de Alba Herrera y Rodolfo Zárate

