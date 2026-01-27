Profeco Alista Decreto por Polémica de Preventa de BTS; ¿Qué Cambios Propone?

Profeco Alista Decreto con Nueva Regulación para Venta de Boletos luego de Polémica por BTS
N+
La Profeco prepara un decreto para regular la información y promoción de los boletos a conciertos y festivales.
COMPARTE:
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alista un decreto tras la polémica preventa de la agrupación musical BTS en México; en N+ te decimos qué cambios se proponen.
Video relacionado: BTS en México: Fans Ahorraron y Planearon por Meses para la Compra de Boletos
Se ha dado a conocer que ya se prepara un decreto para regular la información y promoción de los boletos a conciertos y festivales, el cual, de ser aprobado, sería publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Boleteras estarían obligadas a proporcionar información clara y veraz
A través de este nuevo decreto, las boleteras se verían obligadas a dar “información clara, veraz y sin ambigüedades” respecto a precios del evento; esto se contempla:
Se deberá indicar las secciones claramente etiquetadas y definidas, es decir, las divisiones que existan para los asistentes, como zona general, balcón VIP, o cualquier otra para que la persona consumidora pueda tener la opción de elegir
Informar numeración precisa de filas y asientos
La Profeco también aseguró que se deberá informar la numeración precisa de filas y asientos, de la siguiente manera:
- Orden ascendente y descendente
- Indicar si la numeración es consecutiva
- Realizar la zonificación por precios, la cual deberá ser identificable, ya sea mediante el uso de colores
- Se deberá informar notoria y visiblemente, el monto total a pagar por el precio del boleto ofrecido
- Precios se encuentre implícito en la publicidad o información previo a su adquisición
- Deberá tener incluido impuestos, comisiones, intereses, seguros y otros gastos
- Compañías deberán transparentar sistemas de comercialización
- Las boleteras de eventos serán responsables de “transparentar sus sistemas de comercialización”, garantizando la protección de sus sistemas de boletaje, estableciendo un control sobre el uso de “bots” o cualquier otra tecnología que falsifique o realice la compra masiva de boletos.
¿Qué dice Profeco sobre 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos?
La Profeco considera que las empresas responsables en la venta de boletos tendrán wue describir de forma clara y detallada el lugar o recinto, fechas y horarios.
Historias recomendadas:
- Motociclista Acusa a Policías por Presunto Abuso de Autoridad en Tlaxcala
- Muere Joven que Estudiaba para Ser Maestra al Interior de su Escuela en Tlaxcala
Con información de N+
HVI