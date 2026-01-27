Profeco Alista Decreto por Polémica de Preventa de BTS; ¿Qué Cambios Propone?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alista un decreto tras la polémica preventa de la agrupación musical BTS en México; en N+ te decimos qué cambios se proponen.

Se ha dado a conocer que ya se prepara un decreto para regular la información y promoción de los boletos a conciertos y festivales, el cual, de ser aprobado, sería publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Boleteras estarían obligadas a proporcionar información clara y veraz

A través de este nuevo decreto, las boleteras se verían obligadas a dar “información clara, veraz y sin ambigüedades” respecto a precios del evento; esto se contempla:

Se deberá indicar las secciones claramente etiquetadas y definidas, es decir, las divisiones que existan para los asistentes, como zona general, balcón VIP, o cualquier otra para que la persona consumidora pueda tener la opción de elegir

Informar numeración precisa de filas y asientos

La Profeco también aseguró que se deberá informar la numeración precisa de filas y asientos, de la siguiente manera:

Orden ascendente y descendente

Indicar si la numeración es consecutiva

Realizar la zonificación por precios, la cual deberá ser identificable, ya sea mediante el uso de colores

Se deberá informar notoria y visiblemente, el monto total a pagar por el precio del boleto ofrecido

Precios se encuentre implícito en la publicidad o información previo a su adquisición

Deberá tener incluido impuestos, comisiones, intereses, seguros y otros gastos

Compañías deberán transparentar sistemas de comercialización

Las boleteras de eventos serán responsables de “transparentar sus sistemas de comercialización”, garantizando la protección de sus sistemas de boletaje, estableciendo un control sobre el uso de “bots” o cualquier otra tecnología que falsifique o realice la compra masiva de boletos.

¿Qué dice Profeco sobre 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos?

La Profeco considera que las empresas responsables en la venta de boletos tendrán wue describir de forma clara y detallada el lugar o recinto, fechas y horarios.

