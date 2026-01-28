Delincuentes Se Aprovechan de Personas Que Pierden a sus Mascotas
Intentan hacer fraude aprovechando los datos de las personas que buscan a sus mascotas perdidas. También roban perros para reproducirlos y vender los cachorros
Ahora los delincuentes se aprovechan de las personas que pierden a sus mascotas. Toman los datos personales y hacen llamadas para defraudar, o hasta amenazar y extorsionar.
También roban perros para reproducirlos y vender los cachorros.
David Luna perdió a su gato en un descuido, y trató de recuperarlo anunciando su fotografía en redes sociales y ofreciendo a cambio una recompensa.
De repente, me mandan un mensaje de: ‘Oye, yo tengo a tu gato’
Cuenta que esa llamada le dio la ilusión de recuperarlo, pero cuando se negó a depositar dinero a una cuenta, comenzaron las amenazas.
Ya tengo tus datos, te vamos a ir a buscar, ahorita te tenemos vigilado, terminé colgando el teléfono
Recompensa
Ofrecer recompensa para localizar un animal de compañía puede dar lugar a un intento de fraude.
Al respecto Samuel Ibarra, consultor jurídico en materia penal, indicó:
Si se ofrece dinero, le estamos diciendo a la delincuencia tengo dinero y cuando la delincuencia ve que tengo dinero busca el fraude, desgraciadamente
Vecinos de la colonia Juárez denuncian que el robo de mascotas ha incrementado en la zona.
Como lo refiere Juan José, un vecino de esa colonia:
Me llegan más bien como un Chat que tengo, como de vecinos, y ahí nos mandan la información. Entonces, nos han mandado como que varios reportes
Reproducción y venta de cachorros
Los delincuentes también utilizan a estos animales robados para reproducirlos. Los perros de raza chica como Chihuahua, Yorkshire Terrier, Pomerania, Pug y Shih Tzu suelen ser los más robados.
Norma Huerta, directora de la Asociación Protectora de Animales Mundo Patitas, indicó:
Son robos planeados, no son azarosos, son robos que ya estuvieron campaneando, observando
Medidas para evitar robo
Esterilizar a los animales de compañía, pasearles con correa y mantenerse atento al entorno, son algunas medidas para evitar ser víctima de robo.
Por su parte Ylenia Márquez Peña, directora de urgencias del Hospital de Especialidades Veterinarias de la UNAM, señaló:
El registro único de animales de compañía de la Ciudad de México en este caso es una gran herramienta para tener documentación de la posesión legal
En caso de robo o extravío lo primero que hay que hacer es denunciar ante el Ministerio Público.
Samuel Ibarra, consultor jurídico en materia penal, explicó:
En este caso, tiene que describir al animal; si tienen fotos o videos. Igualmente, que los presenten. Si tienen sospecha de quién lo robó o en qué momento fue sustraído el animal, también tienen que ser. Todo esto le ayuda al Ministerio Público para la investigación del delito
Solicitamos entrevista con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero no hubo respuesta.
Con información de Carlos Guerrero
