Infonavit Solución Integral 2026: ¿Qué Es y Cómo Saber si Hay Buenas Noticias para ti? Link

El Gobierno de México ha reestructurado 4.8 millones de créditos impagables a nivel nacional, según dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo que si quieres saber si estás entre los beneficiarios del programa Solución Integral del Infonavit, en N+ te adelantamos de qué se trata y cómo puedes consultar si este es tu caso.

De hecho, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que lanzó una página web para conocer las nuevas condiciones de financiamiento ante estos créditos que se volvieron impagables.

Este servicio funciona desde el pasado 31 de diciembre de 2025, y contempla a aquellas familias que contrataron un crédito hipotecario antes de mayo de 2021. Dado el interés que generó este programa, ya te dimos a conocer cuáles son los requisitos para que consultes las condiciones de Financiamiento Infonavit.

Además, de darte a conocer qué pasos seguir para conocer cuánto debes al Infonavit desde tu celular. En cualquier caso, el Infonavit recuerda que hagas tus trámites tú mismo y no compartas tus datos personales con nadie.

¿Cómo consultar si eres beneficiario de Solución Integral del Infonavit?

De modo que Solución Integral del Infonavit es un programa que mejora las condiciones del crédito hipotecario de aquellas personas que contrataron antes de mayo de 2021. Para poder consultar si estás entre los beneficiarios debes hacer clic en este Link.

Una vez en la página, se te solicitarán los siguientes datos para hacer tu consulta:

Número completo del acreditado

Número de Seguridad Social (NSS)

Número de Crédito

¿Cuáles son los beneficios de Solución Integral del Infonavit?

Los beneficios aplicados a tu crédito, dependerá de las condiciones y características de cada financiamiento. En el caso específico de empleados en activo, la aportación que corresponde al empleado se abona directamente al capital.

Entre los esquemas propuestos por el Infonavit está alguno de los enlistados a continuación:

Reducción del saldo total, resultando en liquidación del crédito

Reducción de la tasa de interés

Mensualidad fija

Hasta el momento ha habido más de 1.2 millones de créditos reestructurados con reducción de saldo, así como 238 mil liquidados con reestructura, según ha dado a conocer el propio Infonavit.

