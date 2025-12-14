Inicio Nacional ¿Cómo Saber Cuánto Debo del Infonavit? Así Puedes Consultar tu Saldo desde tu Celular

¿Cómo Saber Cuánto Debo del Infonavit? Así Puedes Consultar tu Saldo desde tu Celular

|

N+ | Selene Alonzo Romero

-

Si pediste un crédito y quieres saber cuánto te falta para liquidar, te decimos cómo puedes consultar tu saldo y movimientos

Saldo y Movimientos cuenta Infonavit

¿Cómo puedo saber cuánto debo en el Infonavit? Así lo consultas desde tu celular. Foto: Cuartoscuro.

COMPARTE:

Si pediste un crédito del Infonavit para comprar una casa o un departamento y quieres saber cuánto te falta por pagar al Infonavit, en N+ te explicamos cómo puedes consultar tu saldo y movimientos desde tu celular. 

El Infonavit otorga créditos hipotecarios a los trabajadores para ayudarles a adquirir vivienda, así como para reparar o construir un inmueble. La ecuación entre aportaciones acumuladas, edad y salario permiten a los mexicanos solicitar este crédito que les permite hacerse de una vivienda 

Si tienes si tu crédito de vivienda ha sido congelado, te explicamos cómo averiguarlo, además de cómo acceder a un crédito de más de dos millones de pesos si eres un adulto mayor de 65 años. 

Video. Nuevo Modelo Infonavit T100: Lista de Requisitos para Adquirir Crédito para Vivienda

¿Cómo sé cuánto debo del Infonavit? Paso a Paso para consultar saldo 

Si tienes un crédito vigente y quieres saber cuánto debes al Infonavit, lo primero que debes hacer es ingresar a "Mi cuenta" en el portal web del Infonavit. La consulta también se puede hacer desde la aplicación móvil para el celular. 

Una vez dentro, ubica la sección "Mi crédito" y selecciona el apartado "Saldos y Movimientos", allí habrás todo el desglose de operaciones sobre tu crédito. 

Allí te arrojará el monto de pago, intereses aplicados, saldo restante e historial de movimientos. 

¿Dónde más puedo consultar cuánto debo al Infonavit? 

También puedes hacer la consulta a través de los siguientes medios: 

  • WhatsApp, al mandar un mensaje al número 55 5435 6515 
  • Teléfono, al llamar al 800 008 3900, entre las 07:30 y 21:00 horas
  • Acudir al kiosco de autoservicio 
  • App Móvil, al ingresar al apartado "Mi Crédito" 

Video. Infonavit Cambia sus Requisitos para Comprar Vivienda, ¿Los Cumples?

¿Dónde puedo consultar las aportaciones y movimientos de "Mi Ahorro" en Infonavit? 

Puedes seguir los ahorros que tienes en tu Subcuenta de Vivienda 92 y Subcuenta de Vivienda 97 en línea a través de "Mi cuenta Infonavit", así como la aplicación Móvil y los kioskos de Autoservicio. 

Sólo ingresa al apartado "Cuánto Ahorro Tengo", o en "Resumen de Movimientos". 

Historias Recomendadas

Economía MéxicoSociedad
Inicio Nacional Como saber cuanto debo infonavit asi puedes consultar saldo desde celular