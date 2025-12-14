¿Cómo Saber Cuánto Debo del Infonavit? Así Puedes Consultar tu Saldo desde tu Celular
N+ | Selene Alonzo Romero
Si pediste un crédito y quieres saber cuánto te falta para liquidar, te decimos cómo puedes consultar tu saldo y movimientos
COMPARTE:
Si pediste un crédito del Infonavit para comprar una casa o un departamento y quieres saber cuánto te falta por pagar al Infonavit, en N+ te explicamos cómo puedes consultar tu saldo y movimientos desde tu celular.
El Infonavit otorga créditos hipotecarios a los trabajadores para ayudarles a adquirir vivienda, así como para reparar o construir un inmueble. La ecuación entre aportaciones acumuladas, edad y salario permiten a los mexicanos solicitar este crédito que les permite hacerse de una vivienda
Si tienes si tu crédito de vivienda ha sido congelado, te explicamos cómo averiguarlo, además de cómo acceder a un crédito de más de dos millones de pesos si eres un adulto mayor de 65 años.
¿Cómo sé cuánto debo del Infonavit? Paso a Paso para consultar saldo
Si tienes un crédito vigente y quieres saber cuánto debes al Infonavit, lo primero que debes hacer es ingresar a "Mi cuenta" en el portal web del Infonavit. La consulta también se puede hacer desde la aplicación móvil para el celular.
Una vez dentro, ubica la sección "Mi crédito" y selecciona el apartado "Saldos y Movimientos", allí habrás todo el desglose de operaciones sobre tu crédito.
Allí te arrojará el monto de pago, intereses aplicados, saldo restante e historial de movimientos.
¿Dónde más puedo consultar cuánto debo al Infonavit?
También puedes hacer la consulta a través de los siguientes medios:
- WhatsApp, al mandar un mensaje al número 55 5435 6515
- Teléfono, al llamar al 800 008 3900, entre las 07:30 y 21:00 horas
- Acudir al kiosco de autoservicio
- App Móvil, al ingresar al apartado "Mi Crédito"
¿Dónde puedo consultar las aportaciones y movimientos de "Mi Ahorro" en Infonavit?
Puedes seguir los ahorros que tienes en tu Subcuenta de Vivienda 92 y Subcuenta de Vivienda 97 en línea a través de "Mi cuenta Infonavit", así como la aplicación Móvil y los kioskos de Autoservicio.
Sólo ingresa al apartado "Cuánto Ahorro Tengo", o en "Resumen de Movimientos".
Historias Recomendadas