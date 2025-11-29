INFONAVIT 2025: ¿Cómo Saber Si Tu Crédito de Vivienda Ha Sido Congelado?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que varios créditos hipotecarios fueron congelados de manera automática como parte de los apoyos implementados este 2025.

La medida está dirigida a trabajadores con financiamientos otorgados en Veces Salario Mínimo (VSM) antes de 2013 y busca disminuir mensualidades, intereses o incluso el monto total pendiente.

Este beneficio no requiere ningún trámite adicional por parte del derechohabiente, ya que se activa sin solicitud previa para quienes cumplen con los requisitos. Aun así, se recomienda revisar el estatus del crédito, pues algunos usuarios podrían recibir descuentos adicionales o ajustes que faciliten el manejo de su deuda.

El congelamiento forma parte de la estrategia del Infonavit para ofrecer un mayor alivio económico a quienes contrataron su vivienda bajo esquemas menos favorables, reforzando así su compromiso con un acceso más justo y sostenible a la vivienda.

¿Cómo saber si mi crédito Infonavit está congelado?

Para verificar si tu crédito fue congelado, puedes optar por estas opciones:

Acudir directamente a la oficina del Infonavit más cercana y solicitar una revisión detallada de tu financiamiento. Consultar el portal oficial del Infonavit e ingresar la siguiente información:

Número de crédito

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP

RFC

El sistema mostrará si tu crédito forma parte de los beneficiados y si cuentas con descuentos o reducciones en el pago mensual. Revisar esta información te permitirá organizar mejor tus finanzas y aprovechar plenamente los apoyos disponibles durante 2025.

