Infonavit Para Adultos de 65 años y Más 2025: Así Accedes a Crédito de 2 Millones 800 Mil Pesos

Los adultos mayores de 65 años y más todavía tienen la oportunidad de acceder a un crédito superior a los 2 millones 800 mil pesos gracias al Infonavit. Así que si quieres saber los detalles, continúa leyendo.

Para 2025, un adulto de 65 años puede acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de hasta aproximadamente $2,830,672.54 pesos, pero el monto final dependerá de su capacidad de pago.

Los pasos para solicitarlo incluyen precalificarse en "Mi Cuenta Infonavit", realizar el curso "Saber +" y juntar los documentos necesarios.

Cómo funciona el crédito para adultos de 65 años y más del Infonavit

El monto máximo que el Infonavit puede otorgar en 2025 es de hasta $2,830,672.54 pesos, pero dependerá de la capacidad de pago del solicitante.

La suma de la edad y el plazo del crédito no debe superar los 75 años para mujeres o los 70 para hombres, es decir, el plazo para pagar el crédito será más corto para una persona mayor.

Las tasas de interés son fijas y varían entre 3.76% y 10.45% según los ingresos. Los de menores ingresos obtienen tasas de interés más bajas de crédito.

No hay cuotas de administración ni gastos financieros. Si los ingresos son menores a $9,241 pesos mensuales, también se eliminan los gastos de titulación o título de propiedad.

Pasos para solicitar el crédito para adultos de 65 años y más

Si tienes 65 años o más y quieres sacar un crédito del Infonavit, te decimos lo pasos a seguir.

Precalificación: Ingresa a tu cuenta en el portal del Infonavit y luego a la sección de "Precalificación" para conocer tu monto y si eres elegible.

Curso "Saber +": Es obligatorio realizar este curso en línea para tomar una decisión informada sobre tu crédito.

Avalúo: Si compras una casa, necesitarás un avalúo. Si es con un desarrollador, él se encargará; de lo contrario, debes solicitarlo en una unidad que haga el avalúo autorizada.

Solicita el Crédito: Reúne todos los documentos necesarios, si la vivienda es de una constructora, ésta tramitará tu crédito.

Notario público: Elige un notario público que te ayudará con la escrituración. El Infonavit también tiene un directorio de notarios con los que puedes realizar este trámite.

Constancia de crédito: Al inscribir tu crédito, el Infonavit te entregará la constancia correspondiente.

Ahora que ya sabes que si eres adulto mayor puedes acceder a un crédito para la compra de casa, terreno, renovar, reparar, construir o pagar tu crédito hipotecario con otro banco. Solo considera que si anteriormente tuviste un crédito, no debiste tener ningún tipo de incumplimiento hacia el Instituto, ni debiste haber recibido el apoyo de algún monto para cubrir tu deuda, es decir, ningún tipo de quebranto, por alguno de los programas del Infonavit.

