Confirman Cambios: Los Requisitos para Comprar Casa con Infonavit 2026 por Eliminación de Puntos

Entre los propósitos de año nuevo, alcanzar grandes metas como la compra de una casa siempre ocupa un puesto. Si tú planeas hacerlo o tienes en mente comenzar a explorar las posibilidades, en N+ te damos a conocer cuáles son los cambios para la obtención de un crédito hipotecario de Infonavit en 2026, luego de que se confirmara la eliminación de puntos en algunas opciones de financiamiento.

¿Cuáles son los requisitos en Infonavit 2026?

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, confirmó que los cambios aplicados en la eliminación de puntos aplica para el programa Vivienda para el Bienestar, el cual busca impactar en las complicaciones de acceso a la vivienda para jóvenes.

Esto se debe a que el sistema de puntos se había convertido en una barrera para muchas familias, ya que antes era necesario alcanzar al menos 1,080 puntos para obtener un crédito. Este requisito dejaba fuera a miles de trabajadores, sobre todo a quienes recién inician su vida laboral.

Ahora, para acceder a este nuevo beneficio, los solicitantes deben de cumplir con los siguientes tres requisitos clave:

El trabajador debe cotizar al IMSS o al ISSSTE, lo que permite verificar la relación laboral vigente. Percibir entre uno y dos salarios mínimos: El rango salarial es de entre 8 mil 400 y 16 mil 900 pesos al mes.No ser propietario de vivienda ni tener un crédito ya abierto en el instituto: El aspirante al financiamiento no debe tener una casa a su nombre.

Asimismo, bastará con tener seis meses de antigüedad laboral para iniciar el trámite. Los créditos podrán pagarse en plazos de hasta 30 años, con montos promedio de 600 mil pesos.

¿Cómo solicitar el Crédito Infonavit?

Puedes conocer más información en el micrositio oficial viviendabienestar.gob.mx y acudiendo a módulos de registro habilitados para recibir tu folio y avanzar en el proceso de selección

Si te interesa esta oportunidad, debes ingresar a “Mi Cuenta Infonavit” para revisar tu información personal. Tambiénn puedes acudir a los Centros de Servicio Infonavit.

