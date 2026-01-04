¿Cómo Consultar Condiciones de Financiamiento Infonavit para “Créditos Impagables”? Requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó un servicio para conocer las nuevas condiciones de financiamiento para los antes conocidos como “créditos impagables”. Si este es tu caso, en N+ te explicamos cómo consultar estas condiciones y saber si te encuentras entre los beneficiarios.

A partir del pasado 31 de diciembre de 2025, el Infonavit puso en funcionamiento la página para consultar qué familias resultaron elegidas para este programa y así conocer las nuevas condiciones de financiamiento.

Así lo dio a conocer el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza cuando detalló que concluyó la conversión de cerca de 4.9 millones de créditos impagables.

¿Cuáles son los requisitos para consultar las nuevas condiciones para liquidar créditos impagables?

Si tu crédito es hipotecario y lo contrataste antes de mayo de 2021, puedes consultar en este portal habilitado por Infonavit si resultaste entre los beneficiarios de Solución Integral.

Para conocer el estatus de tu crédito, debes consultar en el portal web habilitado por el Infonavit los beneficios aplicados, para ello debes entrar a la página web infonavit.org.mx/solucionintegral.

Los requisitos que solicita la página para hacer la consulta son:

Nombre completo del acreditado

Número de Seguridad Social (NSS)

Número de crédito

¿Cuáles son los beneficios que pueden recibir los seleccionados?

Ten en cuenta que estos beneficios aplicados, dependen de las condiciones y características de cada financiamiento, pueden ser:

Reducción del saldo total, resultando en liquidación del crédito

Reducción de la tasa de interés

Mensualidad fija

En caso de tener una relación laboral, la aportación del empleado se abona directamente al capital, por lo que la deuda se paga más rápido.

En caso de tener dudas sobre, pues llamar al Infonatel en Ciudad de México al número 55 9171 5050 y desde cualquier parte del país al 800 008 3900.

