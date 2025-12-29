Dos Recámaras, Áreas Verdes y Baño Completo: Así Son las Casas de 600 Mil Pesos del Infonavit

En su nueva etapa como empresa constructora, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está edificando casas que tendrán en promedio un precio de 600 mil pesos, muy por debajo del mercado.

A través del programa de Vivienda para el Bienestar, el Infonavit prestará hasta 600 mil pesos a los trabajadores para que puedan cumplir el sueño de tener su propio hogar, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.

Como parte de este programa, el Infonavit dejó "atrás las casas mal planeadas, alejadas de los centros de trabajo y sin servicios" y ahora "construye hogares bien ubicados, dignos y accesibles", señaló el instituto en un comunicado.

Contarán con dos recámaras, sala-comedor y baño completo. Foto: Infonavit

¿Cómo son las casas de 600 mil pesos del Infonavit?

Las casas de 600 mil pesos del Infonavit, de al menos 60 metros cuadrados, ofrecen:

Espacios "adecuados y bonitos", con dos recámaras, sala-comedor y baño completo.

Servicios básicos: agua potable, drenaje, electricidad y conexión con transporte público.

Ubicación cerca de hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo.

Áreas de convivencia comunitaria: zonas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento que favorecen la integración social.

Viviendas adaptadas al clima y cultura de cada región.

Construcción con normas oficiales que garantizan seguridad.

Las viviendas estarán adaptadas al clima y cultura de cada región. Foto: Infonavit

¿Cómo conseguir una de estas casas?

Para acceder a una de estas, cercanas a los centros de trabajo, asequibles y con todos los servicios básicos, los trabajadores deben cumplir tres condiciones:

Tener al menos 6 meses de antigüedad en tu trabajo Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos al mes No tener crédito con el Infonavit

Con estas viviendas, el instituto reducirá el rezago habitacional derivado de la falta de oferta para quienes tienen menores ingresos e inició su entrega a partir de octubre en todo el país.

Tendrán una ubicación cerca de hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo. Foto: Infonavit

¿Cómo es el proceso para obtener las casas del Infonavit?

Para adquirir una de estas casas con crédito Infonavit, es fundamental que los trabajadores actualicen sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección) en Mi Cuenta INFONAVIT o Centros de Servicio INFONAVIT.

En estos últimos, los trabajadores podrán conocer la oferta completa de viviendas disponible en su localidad.

