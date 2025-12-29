Frente Frío 25 'Congelará' México los Últimos Días de 2025: Alertan por Heladas de -10 Grados

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población por el ingreso del frente frío 25 a México, que provocará lluvias "muy fuertes y torrenciales", heladas y un descenso de la temperatura de hasta -10 grados Celsius.

Por lo anterior, durante el cierre del año 2025 continuarán prevaleciendo condiciones climáticas adversas, por lo que se exhortó a la población a tomar previsiones.

A partir de este lunes y hasta el próximo miércoles 31 de diciembre, último día del año, se prevé un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

Múltiples fenómenos meteorológicos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del Golfo de México en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán.

Asimismo, la masa de aire ártico asociada al frente provocará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como un evento de “Norte” intenso.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente del territorio nacional.

Pronóstico del clima para esta noche

El día de hoy se presentarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en:

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca),

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental),

Tamaulipas,

Oaxaca,

Chiapas y

Tabasco

Así como temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

¿Cuánto frío hará mañana 30 de diciembre?

Según el SMN, el martes 30 se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en:

Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco

Al igual que temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas y clima el 31 de diciembre

En tanto que el miércoles 31 de diciembre se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Recomendaciones para la población ante ingreso de frente frío 25

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

