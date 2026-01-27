Capturan otra vez a Juan 'N' alias 'El Seven', Presunto Líder de La Familia Michoacana, en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la reaprehensión de Juan “N”, alias “El Seven”, presunto líder de la banda criminal La Familia Michoacana, luego de que incumpliera con las obligaciones procesales impuestas por un juez como parte del beneficio de tratamiento en libertad que le había sido concedido.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, “El Seven” está vinculado con delitos de alto impacto, entre ellos narcomenudeo, extorsión y homicidio, con operaciones principalmente en la zona sur de la Ciudad de México, así como en diversos municipios del Estado de México y del estado de Morelos, donde presuntamente coordinaba actividades ilícitas.

El imputado fue sentenciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, derivado de hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2019, en la alcaldía Milpa Alta, cuando presuntamente agredió a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Posteriormente, el 27 de octubre de 2021, mediante un procedimiento abreviado, un juez le impuso una pena de cinco años de prisión; sin embargo, le otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, bajo tratamiento en libertad y sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones procesales, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad judicial.

Detienen a ‘El Seven’, presunto líder de la Familia Michoacana

Fue detenido en Amecameca en Edomex

Ante el incumplimiento de dichas condiciones, el agente del Ministerio Público solicitó la revocación del beneficio, la cual fue concedida por la autoridad judicial. Al no existir respuesta por parte de la defensa ni del sentenciado, se ordenó la emisión de una orden de reaprehensión.

Derivado de trabajos de inteligencia y seguimiento técnico, Juan “N” fue localizado en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México, donde fue reaprehendido el martes 27 de enero, en una acción coordinada con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde un juez determinará su situación jurídica.

