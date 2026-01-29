Horario de Servicio del Metro CDMX, Metrobús y Cablebús el 2 de Febrero 2026
Te decimos los horarios de servicio del Metro, Metrobús y Cablebús el próximo 2 de febrero de 2026
El próximo 2 de febrero de 2026 habrá modificación en horario de servicios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), por ser un día feriado. Te decimos cómo queda el servicio del Metro, Metrobús y Cablebús.
Cabe recordar que el 2 de febrero se descansa por el feriado del 5 de febrero, fecha en que se conmemora la Promulgación de la Constitución de 1917. Aunque también es Día de la Candelaria.
Noticia relacionada: Cierre en la México-Puebla: Fecha, Horario y Tramo en el que Habrá Desvío de la Circulación.
Horario del Metro, Metrobús y Cablebús el 2 de febrero
Como ya te mencionamos, el 2 de febrero el Metro, Metrobús y Cablebús tendrán horario especial por ser un día festivo.
- Metro: Dará servicio de 7:00 a 00:00 horas en toda su red.
- Metrobús: Dará servicio de 5:00 a 00:00 horas en toda su red.
- Cablebús: Dará servicio de 7:00 a 23:00 horas en toda su red.
