Cierre en la México-Puebla: Fecha, Horario y Tramo en el que Habrá Desvío de la Circulación
N+
Capufe anunció un cierre en la autopista México-Puebla por trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha; esta es la fecha y horario
Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que realizará obras del Trolebús Chalco-Santa Martha, por lo que habrá cierres y desvíos de la circulación en la autopista México-Puebla
COMPARTE:
Si utilizas la autopista México-Puebla debes saber que habrá cierre por trabajos en la vialidad. Te decimos la fecha, horario y el tramo en el que habrá desvíos de la circulación.
Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos todo sobre el cierre de esta importante vialidad del centro del país, que dio a conocer Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 29 de Enero de 2026?
Fecha, horario y tramo cerrado en la Mexico-Puebla
Caminos y Puentes Federales informó que el cierre es debido a que se realizará un montaje de una estructura correspondiente a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, en el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla.
Estas maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a Puebla y un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura. Las obras iniciarán hoy a las 19:00 horas con el desvío a la circulación, además se realizará un cierre temporal:
- De las 23:00 horas del 29 de enero a las 00:00 horas del viernes 30 de enero.
#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla. Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/bG5MN4Gc2t— CAPUFE (@CAPUFE) January 28, 2026
Se recomienda a los conductores anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esa zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario.
Historias recomendadas:
- CDMX, la Ciudad con Más Tráfico del Mundo: ¿Cuáles son los Puntos Más Conflictivos?
- UNAM Avanza en Ranking Mundial 2026; Estas son las Áreas en las que Destacó.
-
¿Qué Va a Pasar en Febrero 2026? Super Bowl LX, Carnavales, Día de la Bandera y Más
Con información de N+
Rar