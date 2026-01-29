Si utilizas la autopista México-Puebla debes saber que habrá cierre por trabajos en la vialidad. Te decimos la fecha, horario y el tramo en el que habrá desvíos de la circulación.

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos todo sobre el cierre de esta importante vialidad del centro del país, que dio a conocer Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Fecha, horario y tramo cerrado en la Mexico-Puebla

Caminos y Puentes Federales informó que el cierre es debido a que se realizará un montaje de una estructura correspondiente a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, en el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla.

Estas maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a Puebla y un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura. Las obras iniciarán hoy a las 19:00 horas con el desvío a la circulación, además se realizará un cierre temporal:

De las 23:00 horas del 29 de enero a las 00:00 horas del viernes 30 de enero.

Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica.

Se recomienda a los conductores anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esa zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario.

Con información de N+

